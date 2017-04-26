"Аэрофлоту" предлагали рубль за продажу авиакомпании "Россия"

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал, как однажды "Аэрофлоту" поступило смешное предложение продать свою "дочку" — авиакомпанию "Россия" — всего за один рубль.

— Было одно смешное предложение, которое я не буду комментировать: нам предложили продать её за рубль, но, кроме улыбки и смеха, это ничего не вызывает, — рассказал Савельев в кулуарах форума Skyservice.