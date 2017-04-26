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Регион
Опубликовано 26 апреля 2017, 15:50

"Аэрофлоту" предлагали рубль за продажу авиакомпании "Россия"

Фото:&copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал, как однажды "Аэрофлоту" поступило смешное предложение продать свою "дочку" — авиакомпанию "Россия" — всего за один рубль.

— Было одно смешное предложение, которое я не буду комментировать: нам предложили продать её за рубль, но, кроме улыбки и смеха, это ничего не вызывает, — рассказал Савельев в кулуарах форума Skyservice.

По словам гендиректора "Аэрофлота", "Россия" приносит существенную часть пассажиропотока, поэтому в компании не намерены продавать свою "дочку". Только в прошлом году было девять миллионов человек, купивших билеты на рейс, а в этом году даже больше, добавил Савельев.

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Янковская Ольга
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