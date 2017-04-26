Путин обсудил с Топилиным программы поддержки рождаемости
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Президент России Владимир Путин сегодня провёл встречу с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным. Глава государства обсудил с главой ведомства программы поддержки рождаемости.
— Мы, безусловно, должны и будем предпринимать попытки стимулировать рождаемость, будем и дальше проводить политику материнства и детства, но нам нужно будет вносить определённые коррективы в социальную политику в целом, — сказал глава государства. — Мы знаем о проблемах, которые нас ожидают, которые зародились ещё в 90-х годах, когда страна столкнулась с обвальным, если не сказать катастрофическим, падением рождаемости. Это приводит к тому, что в ближайшее время — эксперты это хорошо знают — количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, к 2025 году, по мнению экспертов, их количество уменьшится по сравнению с 2015 годом на 34%.
По словам российского лидера, это приведёт к смене структуры населения, росту нагрузки на работающее население и числа людей пожилого возраста, а количество рождений будет сокращаться.
Министр в свою очередь напомнил о принятых ранее мерах по повышению рождаемости, отметив их позитивный эффект: естественный прирост населения наблюдается уже последние три года.