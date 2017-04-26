Родственники освобождённых моряков поблагодарили Рамзана Кадырова

Отметим, что совместными усилиями МИД России и Рамзана Кадырова был поставлен вопрос об освобождении судна и моряков. Данная тема обсуждалась на встрече главы Чечни с политической и военной делегацией Ливии. В результате российские моряки были освобождены и доставлены на родину. Родные и близкие выразили сердечную благодарность за чёткую и оперативную работу.