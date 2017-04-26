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Регион
Опубликовано 26 апреля 2017, 18:13

Родственники освобождённых моряков поблагодарили Рамзана Кадырова

Сегодня стало известно об освобождении пятерых российских моряков в Ливии. Родственники членов экипажа поблагодарили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Отметим, что совместными усилиями МИД России и Рамзана Кадырова был поставлен вопрос об освобождении судна и моряков. Данная тема обсуждалась на встрече главы Чечни с политической и военной делегацией Ливии. В результате российские моряки были освобождены и доставлены на родину. Родные и близкие выразили сердечную благодарность за чёткую и оперативную работу.

— Ведётся дальнейшая работа по освобождению двоих оставшихся моряков на танкере "Теметерон" и двоих на танкере "Мерле", — сообщил Лайфу руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

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Георгий Шершнёв
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