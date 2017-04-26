Исландские фермеры обнаружили единорога среди овец

Из-за мутации рога барана срослись, а сам он получил сказочное имя Эйнхиринг, что значит "единорог".

Исландские фермеры обнаружили среди овец настоящего единорога, сообщает Iceland Monitor. Из-за мутации рога барана срослись в один.

Фото: Iceland Monitor

Необычному животному дали сказочное имя — Эйнхиринг, что означает "единорог". В детстве барашек ничем не отличался от своих собратьев, а после летнего выпаса его с мамой не нашли и решили, что они погибли.

Фото: Iceland Monitor

Мутанта-барашка и его маму обнаружили только под Рождество и поначалу приняли его за горного козла из-за одного рога. Потом его всё-таки узнали и дали новое имя Эйнхиринг.