Авторы Call of Duty: WWII раскрыли первые подробности игры
Обложка видео © youtube.com/Call of Duty
Компания Activision показала первые кадры из нового шутера от первого лица Call of Duty: WWII.
Activision представила первый трейлер шутера Call of Duty: WWII, в котором показана операция "Оверлорд", также известная как высадка в Нормандии.
Новая часть Call of Duty вернётся во времена Второй мировой войны. В одиночной кампании игрок будет управлять рядовым армии США Рональдом Ред Дэниелсом, членом 1-й пехотной дивизии США. Ред вместе с товарищами по оружию будет сражаться с врагами на территории Европы XX века.
Call of Duty: WWII Reveal Trailer https://t.co/Ii4vuWBMzo pic.twitter.com/laMSeyow1H— AllGamesDelta (@AllGamesDelta) April 26, 2017
В сюжетной кампании будут показаны многие ключевые события войны, среди которых высадка в Нормандии, освобождение Парижа, а также битва в Арденнах. Некоторые из этих эпизодов уже были показаны в первых Call of Duty, но в этот раз разработчики смогли достигнуть необходимой масштабности.
Также в Call of Duty: WWII будет отдельная кампания для совместного прохождения, подробности которой пока не разглашаются. Наконец, важной частью игры станут различные мультиплеерные режимы, в том числе и ставший традиционным режим зомби.
Показаны первые кадры Call of Duty: WWII
Обложка видео © youtube.com/Call of Duty
Call of Duty: WWII выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 3 ноября этого года. До этого обладатели предзаказа смогут принять участие в закрытой мультиплеерной бете.