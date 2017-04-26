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Опубликовано 26 апреля 2017, 17:36

Авторы Call of Duty: WWII раскрыли первые подробности игры

Обложка видео &copy;&nbsp;youtube.com/Call of Duty

Обложка видео © youtube.com/Call of Duty

Компания Activision показала первые кадры из нового шутера от первого лица Call of Duty: WWII.

Activision представила первый трейлер шутера Call of Duty: WWII, в котором показана операция "Оверлорд", также известная как высадка в Нормандии.

Новая часть Call of Duty вернётся во времена Второй мировой войны. В одиночной кампании игрок будет управлять рядовым армии США Рональдом Ред Дэниелсом, членом 1-й пехотной дивизии США. Ред вместе с товарищами по оружию будет сражаться с врагами на территории Европы XX века.

В сюжетной кампании будут показаны многие ключевые события войны, среди которых высадка в Нормандии, освобождение Парижа, а также битва в Арденнах. Некоторые из этих эпизодов уже были показаны в первых Call of Duty, но в этот раз разработчики смогли достигнуть необходимой масштабности.

Также в Call of Duty: WWII будет отдельная кампания для совместного прохождения, подробности которой пока не разглашаются. Наконец, важной частью игры станут различные мультиплеерные режимы, в том числе и ставший традиционным режим зомби.

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Показаны первые кадры Call of Duty: WWII

Обложка видео © youtube.com/Call of Duty

Call of Duty: WWII выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 3 ноября этого года. До этого обладатели предзаказа смогут принять участие в закрытой мультиплеерной бете.

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Станислав Погорский
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