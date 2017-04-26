Авторы Call of Duty: WWII раскрыли первые подробности игры

Activision представила первый трейлер шутера Call of Duty: WWII, в котором показана операция "Оверлорд", также известная как высадка в Нормандии.

Новая часть Call of Duty вернётся во времена Второй мировой войны. В одиночной кампании игрок будет управлять рядовым армии США Рональдом Ред Дэниелсом, членом 1-й пехотной дивизии США. Ред вместе с товарищами по оружию будет сражаться с врагами на территории Европы XX века.

В сюжетной кампании будут показаны многие ключевые события войны, среди которых высадка в Нормандии, освобождение Парижа, а также битва в Арденнах. Некоторые из этих эпизодов уже были показаны в первых Call of Duty, но в этот раз разработчики смогли достигнуть необходимой масштабности.

Также в Call of Duty: WWII будет отдельная кампания для совместного прохождения, подробности которой пока не разглашаются. Наконец, важной частью игры станут различные мультиплеерные режимы, в том числе и ставший традиционным режим зомби.