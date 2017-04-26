В КНДР не исключают возможность превентивной атаки на США
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В постпредстве КНДР при ООН заявили, что в случае необходимости Северная Корея может провести превентивную атаку на США, если они продолжат конфронтацию.
— Наши самые серьёзные контрдействия будут включать внезапную превентивную атаку в сопровождении манёвров на земле, на море, под водой и в воздухе, а также другие методы, — сообщает в заявлении.
Ранее официальный представитель Госдепа США Марк Тонер предположил, что у КНДР есть ракеты, которые могут достигнуть территории Штатов.