В КНДР не исключают возможность превентивной атаки на США

В постпредстве КНДР при ООН заявили, что в случае необходимости Северная Корея может провести превентивную атаку на США, если они продолжат конфронтацию.

— Наши самые серьёзные контрдействия будут включать внезапную превентивную атаку в сопровождении манёвров на земле, на море, под водой и в воздухе, а также другие методы, — сообщает в заявлении.