ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2017, 17:39

В КНДР не исключают возможность превентивной атаки на США

Фото: &copy;РИА Новости /&nbsp; Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости /  Илья Питалев

В постпредстве КНДР при ООН заявили, что в случае необходимости Северная Корея может провести превентивную атаку на США, если они продолжат конфронтацию.

— Наши самые серьёзные контрдействия будут включать внезапную превентивную атаку в сопровождении манёвров на земле, на море, под водой и в воздухе, а также другие методы, — сообщает в заявлении.

Ранее официальный представитель Госдепа США Марк Тонер предположил, что у КНДР есть ракеты, которые могут достигнуть территории Штатов.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • КНДР
  • КНДР (Северная Корея)
  • США
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar