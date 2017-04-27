Объявлен список бесплатных игр PS Plus в мае

В мае владельцы PS Plus смогут получить несколько довольно известных игр, а не только непопулярные независимые проекты.

На PS4 в мае будут доступны эпизодическое сюжетное приключение Tales from the Borderlands от Telltale и медитативный симулятор подводной жизни с запоминающимся стилем Abzu. Владельцы PS3 в этот раз получат стратегию, в которой нужно управлять морским судном Port Royale 3: Pirates and Merchants и экшен-RPG Blood Knights. Наконец, на PS Vita станут доступны небольшие независимые проекты Laser Disco Defenders и Type:Rider.