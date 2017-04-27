AP: Оппозиция Черногории проведёт референдум по НАТО в случае победы на выборах
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Черногорская оппозиция пообещала заморозить членство в НАТО и провести референдум по вопросу о пребывании страны в альянсе в случае своей победы на следующих парламентских выборах в 2021 году. Об этом сообщает агентство AP.
В свою очередь премьер-министр страны Душко Маркович отозвался об инициативе оппозиционеров как о "шоу".
Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что процесс включения новой страны планируется завершить к концу июня.