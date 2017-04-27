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Регион
Опубликовано 26 апреля 2017, 23:52

Американский адмирал считает, что КНДР может напасть на США

Фото: &copy;REUTERS/Yuri Gripas

Фото: ©REUTERS/Yuri Gripas

Глава Тихоокеанского командования ВС США Харри Харрис заявил о том, что к угрозе, исходящей от Северной Кореи, стоит относиться максимально серьёзно. Как сообщает Рейтер, о своём мнении по этому вопросу Харрис в среду поведал конгрессу США.

— Я не разделяю вашей уверенности в том, что Северная Корея не собирается нападать ни на Южную Корею, ни на Японию, ни на Соединённые Штаты, когда у них появится такая возможность, — заявил Харрис одному из законодателей.

Напомним, ситуация у Корейского полуострова в настоящее время крайне неспокойна: ВМС США совместно с ВМС Японии на фоне угроз КНДР приступили к учениям у берегов полуострова, а Северная Корея проводит военные учения на своей территории.

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Эмила Сидорова
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