Американский адмирал считает, что КНДР может напасть на США

Глава Тихоокеанского командования ВС США Харри Харрис заявил о том, что к угрозе, исходящей от Северной Кореи, стоит относиться максимально серьёзно. Как сообщает Рейтер, о своём мнении по этому вопросу Харрис в среду поведал конгрессу США.

— Я не разделяю вашей уверенности в том, что Северная Корея не собирается нападать ни на Южную Корею, ни на Японию, ни на Соединённые Штаты, когда у них появится такая возможность, — заявил Харрис одному из законодателей.