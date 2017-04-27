В новых частях Halo будет больше Мастера Чифа

Разработчики из 343 Studios признали , что сильно подвели фанатов сюжетной кампанией шутера Halo 5. Всё из-за того, что в игре было слишком мало легендарного Мастера Чифа.

Авторы рассказали, что их подвергли серьёзной критике за кампанию Halo 5, но она была "абсолютно заслуженной". Студия умышленно рекламировала игру так, чтобы оставить сюжет в тайне, но из-за этого фанаты надеялись, что это будет история про Мастера Чифа. Когда выяснилось, что это не так, они были сильно разочарованы.

Команда разработчиков сделала вывод, что Halo не может быть без Чифа, поэтому в будущем серия будет идти по этому направлению. Halo 6 ещё не была официально анонсирована, но 343 Studios уже дала понять, кто будет в ней главным героем.