Авторы Burnout анонсировали игру Danger Zone

На этот раз авторы вовсе отказались от гоночной составляющей: в Danger Zone нужно устраивать автомобильные аварии, и только. Игрок управляет водителем в виртуальной симуляции, который должен превратить авто в груду металла как можно эффективнее, при этом не забывая собирать бонусы.

Игра создана на движке Unreal Engine, авторы обещают более 20 сценариев для аварий в кампании и таблицу рекордов, обновляющуюся по Сети. Danger Zone выйдет на PC и PS4, но дата релиза не сообщается.