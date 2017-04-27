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Опубликовано 27 апреля 2017, 07:22

Авторы Burnout анонсировали игру Danger Zone

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Авторы серии аркадных гонок Burnout представили свой новый проект под названием Danger Zone.

Бывшие разработчики Burnout, создавшие после ухода из Criterion собственную студию Three Fields Entertainment, анонсировали новую игру. В Danger Zone игрокам вновь предстоит уничтожать транспортные средства.

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Авторы Burnout анонсировали новую игру про уничтожение автомобилей

Скриншот © L!FE

На этот раз авторы вовсе отказались от гоночной составляющей: в Danger Zone нужно устраивать автомобильные аварии, и только. Игрок управляет водителем в виртуальной симуляции, который должен превратить авто в груду металла как можно эффективнее, при этом не забывая собирать бонусы.

Игра создана на движке Unreal Engine, авторы обещают более 20 сценариев для аварий в кампании и таблицу рекордов, обновляющуюся по Сети. Danger Zone выйдет на PC и PS4, но дата релиза не сообщается.

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Станислав Погорский
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