Авторы Burnout анонсировали игру Danger Zone
Скриншот © L!FE
Авторы серии аркадных гонок Burnout представили свой новый проект под названием Danger Zone.
Бывшие разработчики Burnout, создавшие после ухода из Criterion собственную студию Three Fields Entertainment, анонсировали новую игру. В Danger Zone игрокам вновь предстоит уничтожать транспортные средства.
Авторы Burnout анонсировали новую игру про уничтожение автомобилей
Скриншот © L!FE
На этот раз авторы вовсе отказались от гоночной составляющей: в Danger Zone нужно устраивать автомобильные аварии, и только. Игрок управляет водителем в виртуальной симуляции, который должен превратить авто в груду металла как можно эффективнее, при этом не забывая собирать бонусы.
Игра создана на движке Unreal Engine, авторы обещают более 20 сценариев для аварий в кампании и таблицу рекордов, обновляющуюся по Сети. Danger Zone выйдет на PC и PS4, но дата релиза не сообщается.