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Опубликовано 27 апреля 2017, 08:35

В Forza Horizon 3 появятся игрушечные машинки Hot Wheels

Скриншот видео Hot Wheels

Скриншот видео Hot Wheels

Гоночный симулятор Forza Horizon 3 получит дополнение, посвящённое машинкам Hot Wheels.

Для Forza Horizon вскоре выйдет крупное дополнение Hot Wheels, которое добавит в игру игрушечные машинки одноимённого бренда.

В Forza Horizon 3 — Hot Wheels появится новая локация в Австралии и небольшая сюжетная кампания. Игроки смогут покататься на культовых оранжевых треках Hot Wheels — они будут соединять шесть тематических островов.

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Для Forza Horizon выйдет дополнение Hot Wheels

Скриншот видео Hot Wheels

В финале кампании дополнения будет трасса, на которой придётся задействовать все навыки "игрушечного" вождения. Последнее испытание пройдёт на треке Hot Wheels Goliath. Новые трассы будут доступны и для соревнований в мультиплеере. Наконец, в дополнении будет редактор отрезков гоночных треков, которыми можно будет поделиться с друзьями.

Forza Horizon 3 — Hot Wheels выйдет 9 мая. Его можно будет приобрести отдельно или в комплекте с другими дополнениями.

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Станислав Погорский
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