В Forza Horizon 3 появятся игрушечные машинки Hot Wheels

В Forza Horizon 3 — Hot Wheels появится новая локация в Австралии и небольшая сюжетная кампания. Игроки смогут покататься на культовых оранжевых треках Hot Wheels — они будут соединять шесть тематических островов.

В финале кампании дополнения будет трасса, на которой придётся задействовать все навыки "игрушечного" вождения. Последнее испытание пройдёт на треке Hot Wheels Goliath. Новые трассы будут доступны и для соревнований в мультиплеере. Наконец, в дополнении будет редактор отрезков гоночных треков, которыми можно будет поделиться с друзьями.

Forza Horizon 3 — Hot Wheels выйдет 9 мая. Его можно будет приобрести отдельно или в комплекте с другими дополнениями.