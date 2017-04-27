Американский адмирал: Истребители Carl Vinson могут достичь КНДР за два часа
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Глава Тихоокеанского командования ВС США Харри Харрис во время беседы с представителями Конгресса США заявил, что истребители с авианосца Carl Vinson настигнут Северную Корею за два часа.
По словам адмирала, ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson может в любой момент атаковать КНДР.
— Северная Корея в пределах нашей досягаемости, если будет отдан соответствующий приказ, — заявил Харрис.
На уточняющий вопрос одного из конгрессменов о том, сколько времени для этого потребуется, военачальник ответил: "Два часа".
Отметим, что Харрис также заявил о скором появлении в регионе атомной подводной лодки Michigan, которая в ближайшем будущем выйдет из южнокорейского порта Пусан.