РКК "Энергия" создаст ракету-конкурента Falcon 9

Для неё будут использоваться двигатели РД-171М, устанавливаемые ранее на украинском "Зените".

Глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев сообщил о разработке новой ракеты-носителя среднего класса для запусков с космодромов Восточный и Байконур. По его словам, новинка сможет на равных конкурировать с Falcon 9 компании SpaceX, управляемой миллиардером Илоном Маском, сообщает "Россия сегодня".

РКК "Энергия" предлагает создание новой ракеты-носителя среднего класса для запусков с космодромов Байконур и Восточный, а также с Морского старта. Сейчас сформирована кооперация, идёт стадия проектирования в рамках эскизного проекта. Новая ракета будет иметь очень хорошие перспективы при пусках с Морского старта и, безусловно, будет конкурентоспособна с американской ракетой Falcon Владимир Солнцев, глава РКК "Энергия"

Предполагается, что новая ракета будет готова в течение ближайших четырёх лет, и, в первую очередь, её предложат для использования в проекте "Морской старт" — космодрома, принадлежащего компании S7 Group.

Для первой ступени нового носителя планируется применить двигатели РД-171М, устанавливаемые ранее на украинском "Зените" (их также предлагается применять при производстве ракеты "Сункар"). Вторая ступень будет сделана с применением РД-0124 производства "Конструкторского бюро химавтоматики". За счёт чего появится возможность ценовой конкуренции с частично возвращаемыми носителями Falcon 9, пока неизвестно.