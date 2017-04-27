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Опубликовано 27 апреля 2017, 13:02

Авторы Mass Effect: Andromeda опубликовали ранние концепт-арты игры

Фото: &copy; BioWare

Фото: © BioWare

Новой информацией о космической саге поделился бывший художник компании BioWare.

Бывший художник студии BioWare Montreal Эрик Бэльфой опубликовал концепт-арты, над которыми он работал при разработке Mass Effect: Andromeda. На изображениях видно, что финальная версия игры отличается от первоначальных задумок авторов.

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В Сети появились ранние концепт-арты Mass Effect: Andromeda

Фото: © BioWare

Так, например, в меню выбора напарников у некоторых персонажей другая внешность. На раннем этапе разработки BioWare не придумала образ для Лиама, поэтому художнику Эрику Бэльфою пришлось использовать изменённую фотографию актёра и певца Дональда Гловера.

Также разработчики планировали отображать карты планет в качестве проекции на рукаве главного героя игры, однако в финальной версии Mass Effect: Andromeda доступ к карте можно было получить в меню.

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Сергей Сурепин
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