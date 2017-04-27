Авторы Mass Effect: Andromeda опубликовали ранние концепт-арты игры

Новой информацией о космической саге поделился бывший художник компании BioWare.

Бывший художник студии BioWare Montreal Эрик Бэльфой опубликовал концепт-арты, над которыми он работал при разработке Mass Effect: Andromeda. На изображениях видно, что финальная версия игры отличается от первоначальных задумок авторов.

В Сети появились ранние концепт-арты Mass Effect: Andromeda Фото: © BioWare

Так, например, в меню выбора напарников у некоторых персонажей другая внешность. На раннем этапе разработки BioWare не придумала образ для Лиама, поэтому художнику Эрику Бэльфою пришлось использовать изменённую фотографию актёра и певца Дональда Гловера.