Авторы Prey открыли доступ к демоверсии игры

Владельцы консолей уже могут пройти первый час сюжетной кампании космического хоррора Prey.

Студия Arkane открыла доступ к демоверсии шутера Prey. Сейчас составить своё первое впечатление от игры могут владельцы консолей PS4 и Xbox One.

Демоверсия Prey стала доступна владельцам консолей Фото © Wikimedia Commons

Владельцы PC не смогут насладиться первым часом сюжетной кампании Prey раньше времени: разработчики выпустили демоверсию исключительно на консолях.