Авторы Prey открыли доступ к демоверсии игры
Фото © Wikimedia Commons
Владельцы консолей уже могут пройти первый час сюжетной кампании космического хоррора Prey.
Студия Arkane открыла доступ к демоверсии шутера Prey. Сейчас составить своё первое впечатление от игры могут владельцы консолей PS4 и Xbox One.
Демоверсия Prey стала доступна владельцам консолей
Фото © Wikimedia Commons
Владельцы PC не смогут насладиться первым часом сюжетной кампании Prey раньше времени: разработчики выпустили демоверсию исключительно на консолях.
Напомним, Prey выходит 5 мая 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.