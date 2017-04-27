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Опубликовано 27 апреля 2017, 10:10

Авторы Prey открыли доступ к демоверсии игры

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Владельцы консолей уже могут пройти первый час сюжетной кампании космического хоррора Prey.

Студия Arkane открыла доступ к демоверсии шутера Prey. Сейчас составить своё первое впечатление от игры могут владельцы консолей PS4 и Xbox One.

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Демоверсия Prey стала доступна владельцам консолей

Фото © Wikimedia Commons

Владельцы PC не смогут насладиться первым часом сюжетной кампании Prey раньше времени: разработчики выпустили демоверсию исключительно на консолях.

Напомним, Prey выходит 5 мая 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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