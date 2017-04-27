Sony объявила о новых скидках в PSN

Сейчас по выгодным ценам доступно огромное количество популярных видеоигр для PS4.

Компания Sony запустила очередную распродажу на многие популярные игры для PS4. На некоторые позиции цена была снижена на 60 процентов.

В PSN началась крупная распродажа игр. Фото © Wikimedia Commons

Среди игр, участвующих в распродаже, есть Rocket League, Call of Duty: Infinite Warfare, The Division, Diablo 3 и многие другие.