Sony объявила о новых скидках в PSN
Фото © Wikimedia Commons
Сейчас по выгодным ценам доступно огромное количество популярных видеоигр для PS4.
Компания Sony запустила очередную распродажу на многие популярные игры для PS4. На некоторые позиции цена была снижена на 60 процентов.
В PSN началась крупная распродажа игр.
Фото © Wikimedia Commons
Среди игр, участвующих в распродаже, есть Rocket League, Call of Duty: Infinite Warfare, The Division, Diablo 3 и многие другие.
Специальное предложение от Sony продлится до 10 мая.