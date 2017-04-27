Журналисты обвинили авторов Call of Duty: WWII в расизме

Разработчиков игры обвинили в использовании женщин и темнокожих в игре исключительно в маркетинговых целях.

Журналисты Polygon опубликовали статью, в которой раскритиковали студию Sledgehammer Games за недостаточное внимание к женщинам и темнокожим. Такой вывод авторы публикации сделали после премьеры шутера Call of Duty: WWII.

Авторов Call of Duty: WWII обвиняют в расизме Скриншот видео Call of Duty

Журналисты уверены, что разработчики действуют исключительно по маркетинговому плану, добавив в игру женщин, чернокожих и евреев лишь для галочки.