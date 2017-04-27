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Опубликовано 27 апреля 2017, 10:32

Журналисты обвинили авторов Call of Duty: WWII в расизме

Скриншот видео Call of Duty

Скриншот видео Call of Duty

Разработчиков игры обвинили в использовании женщин и темнокожих в игре исключительно в маркетинговых целях.

Журналисты Polygon опубликовали статью, в которой раскритиковали студию Sledgehammer Games за недостаточное внимание к женщинам и темнокожим. Такой вывод авторы публикации сделали после премьеры шутера Call of Duty: WWII.

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Авторов Call of Duty: WWII обвиняют в расизме

Скриншот видео Call of Duty

Журналисты уверены, что разработчики действуют исключительно по маркетинговому плану, добавив в игру женщин, чернокожих и евреев лишь для галочки.

Авторы заметки полагают, что Call of Duty: WWII расскажет историю войны с "традиционной" точки зрения, уделив всё сюжетное время "белым американским солдатам".

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Сергей Сурепин
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