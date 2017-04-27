В Call of Duty: WWII будут зомби-нацисты
Фото: © facebook.com/CallofDutyWWII
Разработчики военного шутера решили не отказываться от популярного режима про живых мертвецов.
Компания Activision анонсировала возвращение зомби. Живые мертвецы появятся в новом шутере Call of Duty: WWII.
Зомби-нацисты появятся в Call of Duty: WWII
Фото: © facebook.com/CallofDutyWWII
Разработчики сообщили о том, что в Call of Duty: WWII будет кооперативный режим с уникальным самостоятельным сюжетом. Его действия разворачиваются во время Второй мировой войны. Игрокам предстоит столкнуться с зомби-нацистами.
Напомним, выход Call of Duty: WWII состоится 3 ноября на PC, PS4 и Xbox One.