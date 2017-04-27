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Регион
Опубликовано 27 апреля 2017, 14:48

В Call of Duty: WWII будут зомби-нацисты

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/CallofDutyWWII

Фото: © facebook.com/CallofDutyWWII

Разработчики военного шутера решили не отказываться от популярного режима про живых мертвецов.

Компания Activision анонсировала возвращение зомби. Живые мертвецы появятся в новом шутере Call of Duty: WWII.

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Зомби-нацисты появятся в Call of Duty: WWII

Фото: © facebook.com/CallofDutyWWII

Разработчики сообщили о том, что в Call of Duty: WWII будет кооперативный режим с уникальным самостоятельным сюжетом. Его действия разворачиваются во время Второй мировой войны. Игрокам предстоит столкнуться с зомби-нацистами.

Напомним, выход Call of Duty: WWII состоится 3 ноября на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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