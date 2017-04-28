Снуп Догг, нарисованный на ногтях, научился курить настоящие сигареты
Кажется, стилисты придумали уже все варианты оформления ногтей: рисунки, стразы, наклейки и аппликации. Ничем из перечисленного искушённую публику не удивишь, поэтому профессиональный мастер по маникюру Трейси Ли придумала, как создавать на ногтях настоящие скульптуры. Если шокировать, то до конца, подумала она. И создала рэпера Снуп Догга, курящего сигарету.
Фото © Instagram/luxebytracylee
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Чтобы создать это необычное произведение искусства, Трейси нарисовала портрет Снуп Догга на ногтевой пластине, к которой приклеила дымящуюся "сигарету" из скрученной бумаги. Видео с "дымящим" рэпером она выложила в "Инстаграм", и публикация вызвала небывалый интерес у пользователей Сети. На данный момент эту публикацию посмотрели более шести с половиной миллионов раз.
Не прошёл мимо этого творения и сам рэпер. Идея ему так понравилась, что он репостнул видеоролик на свою страницу. Музыкант и его поклонники по достоинству оценили чувство юмора, фантазию и профессионализм стилиста, оставив множество положительных комментариев под публикацией.
Снуп Догг — не первый, кто сделал пару затяжек с ногтя. Ранее тем же самым занялся Джими Хендрикс, которого художница изобразила с почти фотографической точностью.
Jimi n Me ▶ "All along the Watchtower " Hand sketched nail art by me __________________ #manicurebytracylee #❤️ #fbf #420 #420life #weednail #weed #cannabis #hightimes #jimihendrix #weedamerica #kush #highamerica @hightimesmagazine @bullettmagazine @refinery29 @buzzfeed @viceland #weedweek #thumbwrestling #comingsoon #nailart #nails (my amazing thumb model @dena_crowley )