Авторы "Сибири-3" убрали антипиратскую защиту из игры
Фото: © Microïds
Сервис защиты Denuvo оказался больше не нужен разработчикам популярной серии квестов.
Студия Microïds отказалась от антипиратской защиты Denuvo в своей новой игре "Сибирь-3". Ранее сообщалось, что новый квест был взломал лишь спустя три дня после его выхода в продажу.
Из "Сибири-3" убрали защиту от пиратов Denuvo
Фото: © Microïds
Авторы DSOGaming обратили внимание, что в новом обновлении "Сибири-3" полностью отсутствует антипиратская защита Denuvo.
В новом патче разработчики исправили ряд проблем с вылетами, производительностью и освещением.