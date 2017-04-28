Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2017, 09:23

Авторы "Сибири-3" убрали антипиратскую защиту из игры

Фото: &copy; Micro&iuml;ds

Фото: © Microïds

Сервис защиты Denuvo оказался больше не нужен разработчикам популярной серии квестов.

Студия Microïds отказалась от антипиратской защиты Denuvo в своей новой игре "Сибирь-3". Ранее сообщалось, что новый квест был взломал лишь спустя три дня после его выхода в продажу.

image

Из "Сибири-3" убрали защиту от пиратов Denuvo

Фото: © Microïds

Авторы DSOGaming обратили внимание, что в новом обновлении "Сибири-3" полностью отсутствует антипиратская защита Denuvo.

В новом патче разработчики исправили ряд проблем с вылетами, производительностью и освещением.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • denuvo
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar