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Опубликовано 28 апреля 2017, 06:12

Rockstar Games работает над продолжением "GTA про школьника"

Фото: &copy; Rockstar Games

Фото: © Rockstar Games

Известно об этом стало благодаря утечке о проектах компании — разработчика видеоигр.

Пользователь форума GTA Forums под псевдонимом Yan2295 заявил о том, что студия Rockstar Games работает над второй частью симулятора школьника Bully. Об этом он узнал из утечки о проектах компании.

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Rockstar Games работает над сиквелом Bully

Фото: © Rockstar Games

По информации инсайдера, вторая часть Bully находится в разработке и станет следующей игрой студии после выхода Red Dead Redemption 2.

Ранее Rockstar Games намекала на создание сиквела Bully. Утечку информации разработчики не комментируют.

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Сергей Сурепин
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