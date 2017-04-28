Rockstar Games работает над продолжением "GTA про школьника"
Фото: © Rockstar Games
Известно об этом стало благодаря утечке о проектах компании — разработчика видеоигр.
Пользователь форума GTA Forums под псевдонимом Yan2295 заявил о том, что студия Rockstar Games работает над второй частью симулятора школьника Bully. Об этом он узнал из утечки о проектах компании.
Rockstar Games работает над сиквелом Bully
Фото: © Rockstar Games
По информации инсайдера, вторая часть Bully находится в разработке и станет следующей игрой студии после выхода Red Dead Redemption 2.
Ранее Rockstar Games намекала на создание сиквела Bully. Утечку информации разработчики не комментируют.