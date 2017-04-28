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Опубликовано 28 апреля 2017, 07:28

Стала известна дата выхода настольной игры по Fallout

Культовая ролевая игра Fallout обзаведётся настольной версией осенью этого года.

Фото: &copy; Fallout/Wikia

Фото: © Fallout/Wikia

Компания Modiphius Entertainment анонсировала выпуск настольной игры Fallout: Wasteland Warfare по мотивам популярной игровой серии. Игра поступит в продажу в ноябре, а предзаказ можно будет оформить летом.

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По мотивам Fallout выйдет настольная игра

Фото: © Fallout/Wikia

Игрокам будет доступна сюжетная кампания, а также уникальные задания, которые будут завязаны на повествовании.

По словам авторов игры, игроки, помимо основной сюжетной линии, смогут играть в режимах "Турнир" и "Игрок против игрока".

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Сергей Сурепин
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