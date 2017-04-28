Стала известна дата выхода настольной игры по Fallout
Культовая ролевая игра Fallout обзаведётся настольной версией осенью этого года.
Компания Modiphius Entertainment анонсировала выпуск настольной игры Fallout: Wasteland Warfare по мотивам популярной игровой серии. Игра поступит в продажу в ноябре, а предзаказ можно будет оформить летом.
По мотивам Fallout выйдет настольная игра
Игрокам будет доступна сюжетная кампания, а также уникальные задания, которые будут завязаны на повествовании.
По словам авторов игры, игроки, помимо основной сюжетной линии, смогут играть в режимах "Турнир" и "Игрок против игрока".