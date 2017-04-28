Стала известна дата выхода настольной игры по Fallout

Компания Modiphius Entertainment анонсировала выпуск настольной игры Fallout: Wasteland Warfare по мотивам популярной игровой серии. Игра поступит в продажу в ноябре, а предзаказ можно будет оформить летом.

По мотивам Fallout выйдет настольная игра Фото: © Fallout/Wikia

Игрокам будет доступна сюжетная кампания, а также уникальные задания, которые будут завязаны на повествовании.