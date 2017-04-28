Авторы Max Payne начнут продажу акций компании

Разработчики хотят покрывать расходы на создание новых игр и создать новую игровую вселенную.

Компания Remedy Entertainment планирует запустить продажу собственных акций, тем самым дебютировав на фондовой бирже Хельсинки. Авторы Max Payne хотят начать заключать сделки в мае 2017 года.

Разработчики Max Payne начнут продажу акций компании Фото: ©rockstargames.com

Руководство Remedy хочет создать новую игровую вселенную, права на которую будут принадлежать только разработчикам. Авторы Max Payne полностью хотят отказаться от работы с издателями.