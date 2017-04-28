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Регион
Опубликовано 28 апреля 2017, 06:52

Авторы Max Payne начнут продажу акций компании

Фото: &copy; rockstargames.com

Фото: © rockstargames.com

Разработчики хотят покрывать расходы на создание новых игр и создать новую игровую вселенную.

Компания Remedy Entertainment планирует запустить продажу собственных акций, тем самым дебютировав на фондовой бирже Хельсинки. Авторы Max Payne хотят начать заключать сделки в мае 2017 года.

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Разработчики Max Payne начнут продажу акций компании

Фото: ©rockstargames.com

Руководство Remedy хочет создать новую игровую вселенную, права на которую будут принадлежать только разработчикам. Авторы Max Payne полностью хотят отказаться от работы с издателями.

Сейчас команда работает над еще не анонсированным проектом с кодовым названием P7.

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Сергей Сурепин
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