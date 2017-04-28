Девушки-геймеры хотят больше одежды в GTA Online

Фанатки игры просят разработчиков культовой игры добавить больше одежды для персонажей.

Американка Куинн Флауэр, играющая в GTA Online, считает, что студия Rockstar Games обеспечила игру скудным женским гардеробом. Своё мнение по этому поводу она высказала на официальном форуме компании.