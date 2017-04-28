Девушки-геймеры хотят больше одежды в GTA Online
Фото: © facebook.com/gtaonline
Фанатки игры просят разработчиков культовой игры добавить больше одежды для персонажей.
Американка Куинн Флауэр, играющая в GTA Online, считает, что студия Rockstar Games обеспечила игру скудным женским гардеробом. Своё мнение по этому поводу она высказала на официальном форуме компании.
Девушка-геймер недовольна женским гардеробом в GTA Online
Фото: © facebook.com/gtaonline
Сейчас пользователи активно обсуждают сложившуюся ситуацию. В частности, девушки-геймеры просят разработчиков добавить в GTA Online лак, пирсинг, новые причёски, туфли, платья и многое другое.
Представители Rockstar Games ситуацию не комментируют.