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Регион
Опубликовано 28 апреля 2017, 10:15

Девушки-геймеры хотят больше одежды в GTA Online

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/gtaonline

Фото: © facebook.com/gtaonline

Фанатки игры просят разработчиков культовой игры добавить больше одежды для персонажей.

Американка Куинн Флауэр, играющая в GTA Online, считает, что студия Rockstar Games обеспечила игру скудным женским гардеробом. Своё мнение по этому поводу она высказала на официальном форуме компании.

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Девушка-геймер недовольна женским гардеробом в GTA Online

Фото: © facebook.com/gtaonline

Сейчас пользователи активно обсуждают сложившуюся ситуацию. В частности, девушки-геймеры просят разработчиков добавить в GTA Online лак, пирсинг, новые причёски, туфли, платья и многое другое.

Представители Rockstar Games ситуацию не комментируют.

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Сергей Сурепин
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