СМИ: Трём шотландским парламентариям пришли посылки с подозрительным порошком

Три подозрительные посылки были доставлены членам шотландского парламента. В конвертах был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения, передаёт Daily Mail. На данный момент полицейские проверяют их содержимое.

Напомним, месяц назад правоохранительные органы Греции перехватили на почте в Афинах восемь посылок, в которых может находиться взрывчатое вещество. Как заявил представитель полиции, они были адресованы "чиновникам в европейских странах".