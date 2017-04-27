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Регион
Опубликовано 27 апреля 2017, 19:52

СМИ: Трём шотландским парламентариям пришли посылки с подозрительным порошком

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

Три подозрительные посылки были доставлены членам шотландского парламента. В конвертах был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения, передаёт Daily Mail. На данный момент полицейские проверяют их содержимое.

Напомним, месяц назад правоохранительные органы Греции перехватили на почте в Афинах восемь посылок, в которых может находиться взрывчатое вещество. Как заявил представитель полиции, они были адресованы "чиновникам в европейских странах".

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Олеся Сучилкина
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