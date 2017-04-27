В Эфиопии состоялся модный показ в инвалидных креслах
Необычный модный показ прошёл в Эфиопии, передаёт Al Jazeera. Женщины и мужчины в инвалидных креслах, на костылях, а также люди с синдромом Дауна, ДЦП и другими заболеваниями прошлись по подиуму в эксцентричных нарядах. В интервью прессе они заявляют, что считают себя красивыми, уникальными и, самое главное, свободными, что и подталкивает их на участие в подобных акциях.
These models haven't let their disabilities stop them from strutting their stuff on the catwalk in Ethiopia. pic.twitter.com/YyN2LKoPac— Al Jazeera English (@AJEnglish) 27 апреля 2017 г.
— Эти модели не позволяют инвалидности помешать им занять своё место на подиуме, — пишет издание.