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Регион
Опубликовано 27 апреля 2017, 21:17

В Эфиопии состоялся модный показ в инвалидных креслах

Необычный модный показ прошёл в Эфиопии, передаёт Al Jazeera. Женщины и мужчины в инвалидных креслах, на костылях, а также люди с синдромом Дауна, ДЦП и другими заболеваниями прошлись по подиуму в эксцентричных нарядах. В интервью прессе они заявляют, что считают себя красивыми, уникальными и, самое главное, свободными, что и подталкивает их на участие в подобных акциях.

— Эти модели не позволяют инвалидности помешать им занять своё место на подиуме, — пишет издание.

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Алина Хохлова
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