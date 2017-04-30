Пикап — оружие гиков. Как разбирают женщин на тренингах соблазнения

Мастера пикапа учат гиков, как найти девушку и вступить с ней в контакт: как будто это робот или инопланетянка. Любовные отношения для гиков переопределяются как программа и игра с правилами, а сам соблазнитель — как виртуальный персонаж, покупающий себе скиллы и нажимающий нужные кнопочки. Но как эта геймерская культура пикапа влияет на реальные отношения мужчин и женщин? Аморальна ли она? Кому она на самом деле выгодна?

Эротический капитал

Среди молодёжи в США и, всё больше, в России культура свиданий постепенно уступает практике случайных связей. Приглашение на свидание — это элемент в ряду других элементов ухаживания, в финале которого — свадьба или хотя бы сожительство. Случайные связи же самоценны, не требуют ничего "потом", и сексуальный контакт в них важнее романтической привязанности. В таких контактах нет никаких обязательств, зато есть свободная инициатива. Плюс алкоголь выступает в роли социальной смазки: спиртное способствует спонтанности и снимает ответственность.

То, насколько случайные связи стали популярны и даже обязательны, потеснив традиционное серьёзное ухаживание, способствует неравенству среди молодых людей. Лишь немногие из них обладают эротическим капиталом — особой формой капитала, состоящего из привлекательности, навыков общения и сексуальной опытности. Как и другие формы капитала, его можно приобретать, развивать и улучшать.

Гики, они же "ботаники", оказываются в парадоксальном положении. Их увлечённость информационными технологиями гарантирует им хорошее место на современном рынке труда, не говоря уже о модности их занятий. Но одновременно однокурсники высмеивают их за неумение общаться, неопрятный и неспортивный внешний вид, неспособность легко и непринуждённо завоёвывать девушек. Этот разрыв между высоким экономическим и социальным капиталом и низким эротическим и пытается смягчить технология пикапа, считают учёные.

Сообщества соблазнителей

Что такое пикап? Это не просто техники или навыки — это целое направление, со своими учебниками, учителями и учениками, группами взаимопомощи и тренингами, где раскрывают тайны покорения женщин. Начало этого движения отсчитывают от семидесятых годов, когда Эрик Вебер издал книгу "Как знакомиться с девушками". В 1980-е Росс Джефрис разработал технику соблазнения, опираясь на квазигипнотический метод нейролингвистического программирования (НЛП). Он первым стал вести семинары по пикапу, основал первую Usenet-конференцию alt.seduction.fast, за которой последовали многочисленные онлайн-форумы.

Там же впервые проявился пикап-гуру Мистери, разработавший технику практических семинаров, когда пикаперы группой ходят в бары или ночные клубы для отработки навыков. В 2000-е он написал много книг, стал вести телешоу на канале VH1 и основал целую компанию по мастерству пикапа, которое он в честь богини любви называет венерианским искусством. Затем пришёл последний великий гуру пикапа — Нил Стросс, автор бестселлера "Правила игры". Именно по книгам и выступлениям этих "мастеров" можно составить представление о принципах и техниках пикапа.

Трансформация личности: из AFC в PUA

Эксперты по пикапу воспринимают мужчин, которые к ним обращаются, как слабых, нуждающихся в помощи и обучении. Мы тоже были неудачниками, но потом научились, как обращаться с женщинами — вот их месседж. Мужчина на нулевой стадии в пикапе обозначается как типичный фрустрированный неудачник (ТФН или AFC, average frustrated chump). Он признаёт свой провальный опыт отношений с женщинами, а слово "средний" показывает, что это не случайность, а норма, исключениями из которой являются только немногочисленные мужчины, способные естественным образом соблазнять женщин — PUA (pick up artist, можно перевести как "гуру пикапа"). То есть пикап-гуру активно взращивают чувство собственной неполноценности у своих клиентов.

Главный сюжет пикап-текстов — личный рост из AFC в пикап-гуру, который с лёгкостью притягивает и соблазняет девушек. Важно, что постельные победы не самоценны. Они просто подтверждают, что бывший неудачник стал сильным и успешным мужчиной, занимающим активную позицию в жизни. Однако цена этого роста — превращение женщин в лишённые воли объекты, мишени для манипуляций, а отношений между полами — в набор простых процедур. Именно этот подход намекает на то, что пикап по сути стал переносом принципов IT, в которых гики очень сильны, в сферу межличностного общения.

Педагогика пикапа: внутренняя и внешняя игра

Игра — вот главная метафора, которой пикаперы описывают отношения полов. Игра разворачивается по чётким, распознаваемым и общепринятым правилам, а от участников требуется придумывать тактику, позволяющую максимизировать свой выигрыш в рамках правил. Внешняя игра в пикап-культуре — это набор практик, помогающих ТФН подкатывать к девушкам, вступать с ними в разговор и вести его в нужном для себя направлении. Внутренняя игра — воспитание в себе правильных идей и ценностей, позволяющих закомплексованному неудачнику стать гуру пикапа.

Важный элемент внешней игры — поддразнивание (tease). Такой способ общения требует закидывать девушку противоречивыми сигналами, то выстраивая перед ней стенку, то, наоборот, нарушая её границы. "Когда я встречался с той девушкой, я взял её за руку, пока она садилась в машину, а потом отнял, заметив: "Слишком рано, чтобы браться за руки" — как будто это она предложила. Потом во время ужина я дал ей руку, но когда она попыталась взять её, резко отдернул. И потом ещё раз так", — пишет один из пикап-экспертов.

Фактически смысл этой техники заключается в перестройке отношений власти. Аксиомой для теоретиков и практиков гендерных исследований, изучающих отношения мужчин и женщин, является вера в доминирующее положение первых и подчинённое — вторых. По сути, это то, что мы привыкли называть патриархатом. У мужчин больше денег, власти, доступа к престижным профессиям и так далее. Однако для пикаперов всё не так просто: есть отдельные сферы (вроде ночных клубов и вечеринок), где на первом месте — не власть или деньги, а эротический капитал, которого у девушек больше, чем у мужчин. Следовательно, пикаперы стремятся к революции: лишить женщин эротической власти, власти выбирать и бросать мужчин.

Для такой перестройки властных отношений помимо поддразнивания применяется более сильный инструмент — нег (negging): "двусмысленное утверждение или кажущееся случайным оскорбление, которое говорит пикапер только что увиденной красивой женщине с намерением активной демонстрации ей (или её друзьям) недостаточного интереса к ней". Можно, например, заметить: "У тебя губная помада на зубах". Такой иронически-агрессивный стиль общения, изобилующий двусмысленными провокациями, призван втянуть девушку в игру по чужим правилам — игру, где участник пытается иронически снизить ценность участницы, обесценить её эротический капитал и тем самым перевернуть неравные отношения.

Что же до внутренней игры, то главным в ней считается перестройка сознания, вычищение устаревших эмоциональных реакций и представлений. Главным образом это мифы о романтике (нельзя заниматься сексом без большой любви) и о недоступности красивых девушек. Но сейчас, напоминают гуру пикапа, в мире экономика изобилия и выбора пришла на смену экономики дефицита традиционного общества, и девушки также перестали быть редким и ценным товаром. Такой квазиэкономической схемой оправдывается потребительское отношение к противоположному полу.

Отношения как в видеоигре

Помимо господствующей экономической модели, пикаперы также пересматривают либеральную модель рациональности, согласно которой люди — субъекты, сознающие свои желания и способные сказать о них. Гуру пикапа утверждают, что слова женщин вообще не стоит воспринимать буквально, а можно относиться к ним только как к сигналам, указывающим на скрытые эмоции. И этими тайными течениями пикапер и должен манипулировать.

Механика этих манипуляций очень сильно напоминает принципы другого большого жанра современности — видеоигр. В игре приостанавливаются обычные законы реальности: всех "людей" можно контролировать, убивать и оживлять. Эмоциональность контактов сводится к минимуму: как и в играх, в пикапе участвуют не люди со своими чувствами и желаниями, а фигурки на экране. Как пишет знаменитый Мистери, "нажми на кнопку перезагрузки и начни игру сначала". Однако сами пикаперы не считают своё поведение бесчеловечным. Наоборот, они подчёркивают свою честность: не нужно маскировать постельный интерес под слова о любви до гроба или серьёзных отношениях. Иными словами, хотя пикап опирается на хитрости и манипулятивные приёмы, его поклонники уверены в своей откровенности и честности, в свободе высказывания своих желаний.

Ещё одна черта, которая роднит пикап с видеоиграми — использование аватара, виртуального образа человека. Аватар позволяет игроку отбирать наиболее яркие и выгодные свои черты, делать из себя буквально новую личность с новым именем. Так Нил Стросс стал Стайлом, а Эрик фон Марковик — Мистери. Новое "я" пикаперов основано на идее альфа-самца, взятой из популярных книг по психологии и теории эволюции. Альфа-самец властен и харизматичен, он легко собирает "гарем" из льнущих к нему самок.

Однако недостаток биологических свойств альфа-самца (широкие плечи, накачанные мускулы) гики компенсируют за счёт специальных практик: жесты, походка, тембр голоса, выражения лица… "Я смотрел "Бунтаря без причины" и “Трамвай "Желание", чтобы перенять жесты и облик Джеймса Дина и Марлона Брандо. Я изучал Брэда Питта в "Познакомьтесь с Джо Блэком", Микки Рурка в "Дикой орхидее". Джека Николсона в "Иствикских ведьмах" и Тома Круза в "Лучшем стрелке".

Наконец, ещё одним инструментом собственного апгрейда до альфа-самца, вместо демонстрации мощной мускулатуры, стало павлинство (peacocking). Пикаперы одеваются в яркую и броскую одежду: шляпы, шарфы, ювелирные изделия. То есть гуру пикапа предлагают альтернативные и пригодные для гиков средства наращивания эротического капитала, и в основе этих средств лежит игра — но уже не компьютерная, а актёрская. Альфа-самцы в гриме, так сказать.

Пикап как гомосоциальное пространство

И последний важный момент. Пикап практикуется не в одиночку. Пикаперы — это относительно сплочённое сообщество, они помогают друг другу, исходя из принципов мужской солидарности. Например, напарник пикапера называется wingman: это слово из жаргона военных лётчиков. Это "ведомый" — человек, который прикрывает истребитель ведущего, пока тот атакует цель. Напарник может отвлекать друзей девушки (она, опять же, по-военному, называется "цель"), с которой тем временем разговаривает пикапер. Wingman также должен делать "главному" комплименты, поддакивать ему. Пикапер, в свою очередь, призван уважать напарника, считать его чувства важнее, чем чувства любой девушки, всегда представлять его в компании и так далее (так пишет Мистери).

Этот упор на мужское братство и указывает на то, что учёные называют "гомосоциальность" — общественное устройство, когда отношения мужчин друг с другом важнее их отношений с женщинами. Неслучайно Стросс пишет, что сам процесс соблазна ему нравится меньше, чем рассказ о нём друзьям!

Даже конкуренция между мужчинами не ломает гомосоциальный порядок. Он в любом случае основан на том, что значение имеет только сильный пол, а женщина — это приз, мишень, товар и так далее. Единственное, в чём культура пикапа демократична, — в перекодировании эротического капитала из неотъемлемого свойства элиты, истинных мачо, в обычный товар, который каждый сутулый и заикающийся "ботан" может приобрести!