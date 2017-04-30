Пикап — оружие гиков. Как разбирают женщин на тренингах соблазнения
Курсы по пикапу и техникам соблазнения — важный элемент современной мужской культуры. Учёные-социологи выяснили, что ходят на такие тренинги не те, кто хочет стать дон-жуанами и разжиться десятками любовниц, а в основном гики. В США эти технари-ботаники парадоксальным образом оказываются на вершине социальной пирамиды (благодаря своей престижной работе), но внизу иерархии мужественности. По ней они уступают приблатнённым, но бедным мачо.
Мастера пикапа учат гиков, как найти девушку и вступить с ней в контакт: как будто это робот или инопланетянка. Любовные отношения для гиков переопределяются как программа и игра с правилами, а сам соблазнитель — как виртуальный персонаж, покупающий себе скиллы и нажимающий нужные кнопочки. Но как эта геймерская культура пикапа влияет на реальные отношения мужчин и женщин? Аморальна ли она? Кому она на самом деле выгодна?
Эротический капитал
Среди молодёжи в США и, всё больше, в России культура свиданий постепенно уступает практике случайных связей. Приглашение на свидание — это элемент в ряду других элементов ухаживания, в финале которого — свадьба или хотя бы сожительство. Случайные связи же самоценны, не требуют ничего "потом", и сексуальный контакт в них важнее романтической привязанности. В таких контактах нет никаких обязательств, зато есть свободная инициатива. Плюс алкоголь выступает в роли социальной смазки: спиртное способствует спонтанности и снимает ответственность.
То, насколько случайные связи стали популярны и даже обязательны, потеснив традиционное серьёзное ухаживание, способствует неравенству среди молодых людей. Лишь немногие из них обладают эротическим капиталом — особой формой капитала, состоящего из привлекательности, навыков общения и сексуальной опытности. Как и другие формы капитала, его можно приобретать, развивать и улучшать.
Гики, они же "ботаники", оказываются в парадоксальном положении. Их увлечённость информационными технологиями гарантирует им хорошее место на современном рынке труда, не говоря уже о модности их занятий. Но одновременно однокурсники высмеивают их за неумение общаться, неопрятный и неспортивный внешний вид, неспособность легко и непринуждённо завоёвывать девушек. Этот разрыв между высоким экономическим и социальным капиталом и низким эротическим и пытается смягчить технология пикапа, считают учёные.
Сообщества соблазнителей
Что такое пикап? Это не просто техники или навыки — это целое направление, со своими учебниками, учителями и учениками, группами взаимопомощи и тренингами, где раскрывают тайны покорения женщин. Начало этого движения отсчитывают от семидесятых годов, когда Эрик Вебер издал книгу "Как знакомиться с девушками". В 1980-е Росс Джефрис разработал технику соблазнения, опираясь на квазигипнотический метод нейролингвистического программирования (НЛП). Он первым стал вести семинары по пикапу, основал первую Usenet-конференцию alt.seduction.fast, за которой последовали многочисленные онлайн-форумы.
Там же впервые проявился пикап-гуру Мистери, разработавший технику практических семинаров, когда пикаперы группой ходят в бары или ночные клубы для отработки навыков. В 2000-е он написал много книг, стал вести телешоу на канале VH1 и основал целую компанию по мастерству пикапа, которое он в честь богини любви называет венерианским искусством. Затем пришёл последний великий гуру пикапа — Нил Стросс, автор бестселлера "Правила игры". Именно по книгам и выступлениям этих "мастеров" можно составить представление о принципах и техниках пикапа.
Трансформация личности: из AFC в PUA
Эксперты по пикапу воспринимают мужчин, которые к ним обращаются, как слабых, нуждающихся в помощи и обучении. Мы тоже были неудачниками, но потом научились, как обращаться с женщинами — вот их месседж. Мужчина на нулевой стадии в пикапе обозначается как типичный фрустрированный неудачник (ТФН или AFC, average frustrated chump). Он признаёт свой провальный опыт отношений с женщинами, а слово "средний" показывает, что это не случайность, а норма, исключениями из которой являются только немногочисленные мужчины, способные естественным образом соблазнять женщин — PUA (pick up artist, можно перевести как "гуру пикапа"). То есть пикап-гуру активно взращивают чувство собственной неполноценности у своих клиентов.
Главный сюжет пикап-текстов — личный рост из AFC в пикап-гуру, который с лёгкостью притягивает и соблазняет девушек. Важно, что постельные победы не самоценны. Они просто подтверждают, что бывший неудачник стал сильным и успешным мужчиной, занимающим активную позицию в жизни. Однако цена этого роста — превращение женщин в лишённые воли объекты, мишени для манипуляций, а отношений между полами — в набор простых процедур. Именно этот подход намекает на то, что пикап по сути стал переносом принципов IT, в которых гики очень сильны, в сферу межличностного общения.
Педагогика пикапа: внутренняя и внешняя игра
Игра — вот главная метафора, которой пикаперы описывают отношения полов. Игра разворачивается по чётким, распознаваемым и общепринятым правилам, а от участников требуется придумывать тактику, позволяющую максимизировать свой выигрыш в рамках правил. Внешняя игра в пикап-культуре — это набор практик, помогающих ТФН подкатывать к девушкам, вступать с ними в разговор и вести его в нужном для себя направлении. Внутренняя игра — воспитание в себе правильных идей и ценностей, позволяющих закомплексованному неудачнику стать гуру пикапа.
Важный элемент внешней игры — поддразнивание (tease). Такой способ общения требует закидывать девушку противоречивыми сигналами, то выстраивая перед ней стенку, то, наоборот, нарушая её границы. "Когда я встречался с той девушкой, я взял её за руку, пока она садилась в машину, а потом отнял, заметив: "Слишком рано, чтобы браться за руки" — как будто это она предложила. Потом во время ужина я дал ей руку, но когда она попыталась взять её, резко отдернул. И потом ещё раз так", — пишет один из пикап-экспертов.
Фактически смысл этой техники заключается в перестройке отношений власти. Аксиомой для теоретиков и практиков гендерных исследований, изучающих отношения мужчин и женщин, является вера в доминирующее положение первых и подчинённое — вторых. По сути, это то, что мы привыкли называть патриархатом. У мужчин больше денег, власти, доступа к престижным профессиям и так далее. Однако для пикаперов всё не так просто: есть отдельные сферы (вроде ночных клубов и вечеринок), где на первом месте — не власть или деньги, а эротический капитал, которого у девушек больше, чем у мужчин. Следовательно, пикаперы стремятся к революции: лишить женщин эротической власти, власти выбирать и бросать мужчин.
Для такой перестройки властных отношений помимо поддразнивания применяется более сильный инструмент — нег (negging): "двусмысленное утверждение или кажущееся случайным оскорбление, которое говорит пикапер только что увиденной красивой женщине с намерением активной демонстрации ей (или её друзьям) недостаточного интереса к ней". Можно, например, заметить: "У тебя губная помада на зубах". Такой иронически-агрессивный стиль общения, изобилующий двусмысленными провокациями, призван втянуть девушку в игру по чужим правилам — игру, где участник пытается иронически снизить ценность участницы, обесценить её эротический капитал и тем самым перевернуть неравные отношения.
Что же до внутренней игры, то главным в ней считается перестройка сознания, вычищение устаревших эмоциональных реакций и представлений. Главным образом это мифы о романтике (нельзя заниматься сексом без большой любви) и о недоступности красивых девушек. Но сейчас, напоминают гуру пикапа, в мире экономика изобилия и выбора пришла на смену экономики дефицита традиционного общества, и девушки также перестали быть редким и ценным товаром. Такой квазиэкономической схемой оправдывается потребительское отношение к противоположному полу.
Отношения как в видеоигре
Помимо господствующей экономической модели, пикаперы также пересматривают либеральную модель рациональности, согласно которой люди — субъекты, сознающие свои желания и способные сказать о них. Гуру пикапа утверждают, что слова женщин вообще не стоит воспринимать буквально, а можно относиться к ним только как к сигналам, указывающим на скрытые эмоции. И этими тайными течениями пикапер и должен манипулировать.
Механика этих манипуляций очень сильно напоминает принципы другого большого жанра современности — видеоигр. В игре приостанавливаются обычные законы реальности: всех "людей" можно контролировать, убивать и оживлять. Эмоциональность контактов сводится к минимуму: как и в играх, в пикапе участвуют не люди со своими чувствами и желаниями, а фигурки на экране. Как пишет знаменитый Мистери, "нажми на кнопку перезагрузки и начни игру сначала". Однако сами пикаперы не считают своё поведение бесчеловечным. Наоборот, они подчёркивают свою честность: не нужно маскировать постельный интерес под слова о любви до гроба или серьёзных отношениях. Иными словами, хотя пикап опирается на хитрости и манипулятивные приёмы, его поклонники уверены в своей откровенности и честности, в свободе высказывания своих желаний.
Ещё одна черта, которая роднит пикап с видеоиграми — использование аватара, виртуального образа человека. Аватар позволяет игроку отбирать наиболее яркие и выгодные свои черты, делать из себя буквально новую личность с новым именем. Так Нил Стросс стал Стайлом, а Эрик фон Марковик — Мистери. Новое "я" пикаперов основано на идее альфа-самца, взятой из популярных книг по психологии и теории эволюции. Альфа-самец властен и харизматичен, он легко собирает "гарем" из льнущих к нему самок.
Однако недостаток биологических свойств альфа-самца (широкие плечи, накачанные мускулы) гики компенсируют за счёт специальных практик: жесты, походка, тембр голоса, выражения лица… "Я смотрел "Бунтаря без причины" и “Трамвай "Желание", чтобы перенять жесты и облик Джеймса Дина и Марлона Брандо. Я изучал Брэда Питта в "Познакомьтесь с Джо Блэком", Микки Рурка в "Дикой орхидее". Джека Николсона в "Иствикских ведьмах" и Тома Круза в "Лучшем стрелке".
Наконец, ещё одним инструментом собственного апгрейда до альфа-самца, вместо демонстрации мощной мускулатуры, стало павлинство (peacocking). Пикаперы одеваются в яркую и броскую одежду: шляпы, шарфы, ювелирные изделия. То есть гуру пикапа предлагают альтернативные и пригодные для гиков средства наращивания эротического капитала, и в основе этих средств лежит игра — но уже не компьютерная, а актёрская. Альфа-самцы в гриме, так сказать.
Пикап как гомосоциальное пространство
И последний важный момент. Пикап практикуется не в одиночку. Пикаперы — это относительно сплочённое сообщество, они помогают друг другу, исходя из принципов мужской солидарности. Например, напарник пикапера называется wingman: это слово из жаргона военных лётчиков. Это "ведомый" — человек, который прикрывает истребитель ведущего, пока тот атакует цель. Напарник может отвлекать друзей девушки (она, опять же, по-военному, называется "цель"), с которой тем временем разговаривает пикапер. Wingman также должен делать "главному" комплименты, поддакивать ему. Пикапер, в свою очередь, призван уважать напарника, считать его чувства важнее, чем чувства любой девушки, всегда представлять его в компании и так далее (так пишет Мистери).
Этот упор на мужское братство и указывает на то, что учёные называют "гомосоциальность" — общественное устройство, когда отношения мужчин друг с другом важнее их отношений с женщинами. Неслучайно Стросс пишет, что сам процесс соблазна ему нравится меньше, чем рассказ о нём друзьям!
Даже конкуренция между мужчинами не ломает гомосоциальный порядок. Он в любом случае основан на том, что значение имеет только сильный пол, а женщина — это приз, мишень, товар и так далее. Единственное, в чём культура пикапа демократична, — в перекодировании эротического капитала из неотъемлемого свойства элиты, истинных мачо, в обычный товар, который каждый сутулый и заикающийся "ботан" может приобрести!