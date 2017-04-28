Nintendo анонсировала новую портативную консоль

Из названия консоли можно понять, что японцы решили отказаться от 3D-эффекта. Экран по сравнению с 2DS стал на 82 процента больше, появилась поддержка NFС — теперь можно использовать фигурки amiibo. Что касается производительности, то обновлённая консоль не уступает 3DS XL.