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Опубликовано 28 апреля 2017, 08:46

Nintendo анонсировала новую портативную консоль

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Японские разработчики решили обновить устройство 2DS, увеличив экран своей портативной консоли.

Компания Nintendo представила обновлённую версию портативной консоли — теперь гаджет получил название New Nintendo 2DS XL. Консоль представляет собой бюджетный вариант 3DS XL.

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Nintendo представила новую портативную консоль.

Фото © Nintendo

Из названия консоли можно понять, что японцы решили отказаться от 3D-эффекта. Экран по сравнению с 2DS стал на 82 процента больше, появилась поддержка NFС — теперь можно использовать фигурки amiibo. Что касается производительности, то обновлённая консоль не уступает 3DS XL.

В продажу New Nintendo 2DS XL поступит 13 июля в Японии и 28 июля в США и Европе. Цена — 150 долларов.

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Сергей Сурепин
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