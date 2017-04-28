Nintendo анонсировала новую портативную консоль
Фото © Nintendo
Японские разработчики решили обновить устройство 2DS, увеличив экран своей портативной консоли.
Компания Nintendo представила обновлённую версию портативной консоли — теперь гаджет получил название New Nintendo 2DS XL. Консоль представляет собой бюджетный вариант 3DS XL.
Nintendo представила новую портативную консоль.
Фото © Nintendo
Из названия консоли можно понять, что японцы решили отказаться от 3D-эффекта. Экран по сравнению с 2DS стал на 82 процента больше, появилась поддержка NFС — теперь можно использовать фигурки amiibo. Что касается производительности, то обновлённая консоль не уступает 3DS XL.
В продажу New Nintendo 2DS XL поступит 13 июля в Японии и 28 июля в США и Европе. Цена — 150 долларов.