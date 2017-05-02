Авторы игры "Казаки-3" анонсировали новое дополнение

Игроки получат две новые нации и полноценные кампании, а также восемь уникальных юнитов.

Компания GSC Game World анонсировала новое дополнение к стратегии "Казаки-3". Новое дополнение получило название "Дорога к величию".

Новое дополнение предоставит игрокам возможность принять участие в войнах на европейском континенте и сражаться с величайшими империями того времени.