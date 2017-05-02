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Опубликовано 2 мая 2017, 07:06

Авторы игры "Казаки-3" анонсировали новое дополнение

Скриншот игры

Скриншот игры

Игроки получат две новые нации и полноценные кампании, а также восемь уникальных юнитов.

Компания GSC Game World анонсировала новое дополнение к стратегии "Казаки-3". Новое дополнение получило название "Дорога к величию".

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Стратегия "Казаки-3" получит новое дополнение

Скриншот игры

Новое дополнение предоставит игрокам возможность принять участие в войнах на европейском континенте и сражаться с величайшими империями того времени.

Дополнение "Дорога к величию" к стратегии "Казаки-3" выйдет 16 мая.

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Сергей Сурепин
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