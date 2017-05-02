Авторы игры "Казаки-3" анонсировали новое дополнение
Скриншот игры
Игроки получат две новые нации и полноценные кампании, а также восемь уникальных юнитов.
Компания GSC Game World анонсировала новое дополнение к стратегии "Казаки-3". Новое дополнение получило название "Дорога к величию".
Стратегия "Казаки-3" получит новое дополнение
Скриншот игры
Новое дополнение предоставит игрокам возможность принять участие в войнах на европейском континенте и сражаться с величайшими империями того времени.
Дополнение "Дорога к величию" к стратегии "Казаки-3" выйдет 16 мая.