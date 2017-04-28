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Опубликовано 28 апреля 2017, 16:06

Авторы Street Fighter V удалили карту из-за отсылок к исламу

Геймеры обнаружили мусульманские песнопения на одной из карт файтинга с буддийским храмом.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Capcom удалила из Street Fighter V уровень с буддийским храмом — ранее эта карта использовалась во второй части популярного файтинга. Причиной стало то, что фанаты заметили играющие на фоне мусульманские песнопения.

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Авторы файтинга Street Fighter V удалили арену из-за отсылок к исламу

Фото © Wikimedia Commons

Игроки-мусульмане заметили, что музыкальная тема одной из арен плохо сочетается с её дизайном.

Capcom заявила, что в скором времени разработчики заменят музыку на карте и добавят её обратно в игру.

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Сергей Сурепин
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