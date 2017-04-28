Авторы Street Fighter V удалили карту из-за отсылок к исламу
Геймеры обнаружили мусульманские песнопения на одной из карт файтинга с буддийским храмом.
Фото © Wikimedia Commons
Компания Capcom удалила из Street Fighter V уровень с буддийским храмом — ранее эта карта использовалась во второй части популярного файтинга. Причиной стало то, что фанаты заметили играющие на фоне мусульманские песнопения.
Авторы файтинга Street Fighter V удалили арену из-за отсылок к исламу
Фото © Wikimedia Commons
Игроки-мусульмане заметили, что музыкальная тема одной из арен плохо сочетается с её дизайном.
Capcom заявила, что в скором времени разработчики заменят музыку на карте и добавят её обратно в игру.