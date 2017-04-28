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Регион
Опубликовано 28 апреля 2017, 10:54

Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что в украинском флоте нет ни одного экипажа для субмарины, и сообщил, что Незалежной не стоит шутить с Черноморским флотом России.

— В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но ещё и получить практику, иначе это будет подводный поход в один конец, — цитирует депутата РИА "Новости".

Бальбек подчеркнул, что Киев демонстрирует невежество по поводу противолодочной борьбы на море и оперирует сомнительными данными. Депутат отметил, что подойти к охраняемой военно-морской базе на расстояние торпедного залпа могут только голливудские герои. В реальности же всё намного сложнее.

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Арина Демидова
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