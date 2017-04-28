Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что в украинском флоте нет ни одного экипажа для субмарины, и сообщил, что Незалежной не стоит шутить с Черноморским флотом России.

— В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но ещё и получить практику, иначе это будет подводный поход в один конец, — цитирует депутата РИА "Новости".