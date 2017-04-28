Авторы Tekken 7 убрали боксирующего кенгуру из игры

Разработчиков файтинга напугала реакция борцов за права животных на видео, в котором мужчина ударил кенгуру.

Продюсер Tekken 7 Кацухиро Харада заявил, что на старте игры среди героев не будет доступен боксирующий кенгуру Roger Jr. Причина — реакция борцов за права животных на видео, на кадрах которого мужчина спасал свою собаку и ударил агрессивного кенгуру.

Авторы Tekkeny 7 отказались от кенгуру в файтинге Фото © Wikimedia Commons

Несмотря на опасения, разработчики оставят в игре медведя Kuma. Кацухиро Харада уверен, что по силе это животное находится в равных условиях с другими героями Tekken, посему активисты не поднимут шум.