Военных КНДР уличили в использовании игрушечного оружия на парадах

Солдаты КНДР в большинстве своём используют на парадах ненастоящее оружие — к такому выводу пришёл офицер американской разведки Майкл Прегент. Он заявил, что вместо оружия они используют муляжи, а их солнцезащитные очки непригодны для боя. Всё это видно на фотографиях с парада, который прошёл в Пхеньяне 15 апреля.

На параде в честь 105-го дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена в руках у солдат были искусственные винтовки и, возможно, даже игрушки. Военные эксперты говорят, что это делается для того, чтобы устрашить потенциальных противников.

Фото © AP/EAST NEWS

Майкл Прегент, как человек, разбирающийся в военном деле, рассказал, что он увидел на снимках. На первый взгляд может показаться, что солдаты держат в руках автоматы Калашникова с прикреплёнными к ним гранатомётами. На самом деле это футляры для хранения патронов. Также Прегент предположил, что автоматы не заряжены.

Фото © AP/EAST NEWS

Американский офицер практически на все 100% уверен, что боеголовки, которые несут в руках солдаты, также являются муляжами. "На смотровой площадке стоял Ким Чен Ын — вряд ли он допустил бы вероятность того, что одна из ракет будет запущена в него".

Фото © REUTERS/Damir Sagolj

Есть некоторые виды снарядов, которые прикрепляются на дула винтовок, но это явно не они, невооружённым взглядом видно, что это обычный пластик. Эта фотография по-настоящему рассмешила американского офицера.

Фото © REUTERS/Damir Sagolj