Продажи PS4 в два раза превышают Xbox One

Компания Sony отчиталась о поставках PS4. Японцы отгрузили в розницу 60 миллионов консолей — цифры взяты на конец марта 2017 года.

PS4 обгоняет Xbox One в гонке консолей Фото © AA/ABACA/EAST NEWS

По состоянию на май 2016-го, продажи PS4 составили 40 миллионов консолей — Sony удалось за год продать порядка 20 миллионов консолей.