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Опубликовано 28 апреля 2017, 12:48

Продажи PS4 в два раза превышают Xbox One

Японцы довольны поставками и продажами своей главной консоли последнего времени.

Фото &copy; AA/ABACA/EAST NEWS

Фото © AA/ABACA/EAST NEWS

Компания Sony отчиталась о поставках PS4. Японцы отгрузили в розницу 60 миллионов консолей — цифры взяты на конец марта 2017 года.

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PS4 обгоняет Xbox One в гонке консолей

Фото © AA/ABACA/EAST NEWS

По состоянию на май 2016-го, продажи PS4 составили 40 миллионов консолей — Sony удалось за год продать порядка 20 миллионов консолей.

Сейчас общие продажи PlayStation 4 в два раза превышают показатель Xbox One. Ранее сообщалось, что Microsoft удалось продать плюс-минус 33 миллиона консолей.

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Сергей Сурепин
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