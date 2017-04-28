Продажи PS4 в два раза превышают Xbox One
Японцы довольны поставками и продажами своей главной консоли последнего времени.
Фото © AA/ABACA/EAST NEWS
Компания Sony отчиталась о поставках PS4. Японцы отгрузили в розницу 60 миллионов консолей — цифры взяты на конец марта 2017 года.
PS4 обгоняет Xbox One в гонке консолей
Фото © AA/ABACA/EAST NEWS
По состоянию на май 2016-го, продажи PS4 составили 40 миллионов консолей — Sony удалось за год продать порядка 20 миллионов консолей.
Сейчас общие продажи PlayStation 4 в два раза превышают показатель Xbox One. Ранее сообщалось, что Microsoft удалось продать плюс-минус 33 миллиона консолей.