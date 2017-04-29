Бандеровско-усташеский альянс: зачем "Азову" хорватские ультраправые

27 апреля партия "Национальный корпус" (политическое крыло полка Нацгвардии "Азов") провела в Киеве вторую международную конференцию, посвящённую продвигаемой азовцами идее Балто-Черноморского геополитического союза. Новым было то, что союз на этот раз именовался уже Адриатическо-Балто-Черноморским, а на мероприятии выступил Лео Марич, международный секретарь хорватской ультраправой партии "Поколение обновления" (Generacija Obnove).

Стоит отметить, что, судя по аккаунтам в соцсетях, лидеры Generacija Obnove являются близкими союзниками азовцев. Так, Марич и президент партии Франо Чирко посетили учредительный съезд "Национального корпуса", прошедший в киевском Доме учителя 14 октября 2016 года, и проведённый в тот же день азовцами вместе с "Правым сектором"* марш памяти ОУН-УПА*.

О Чирко, возглавившем созданную 4 марта этого года новую хорватскую силу, стоит рассказать подробнее. Несмотря на сравнительно молодой возраст (26 лет), это уже давний участник ультраправого движения в Хорватии. В 2008 году он вступил в ряды Хорватской чистой партии права (Hrvatska čista stranka prava, HCSP), подчёркивающей свою преемственность с усташами Анте Павелича, прославившегося геноцидом евреев и сербов в созданном немцами в 1941–1945 годах Независимом хорватском государстве. Например, в 2012 году члены HCSP во главе с президентом партии Йосипом Мильком возложили венки к могиле родителей Павелича и монументу хорватским солдатам, воевавшим на стороне немцев в годы Второй мировой.

Публично зиговавший юноша сделал в партии стремительную карьеру, став в 2009 году комиссаром по делам молодёжи, в 2011 году — президентом молодёжного отделения, а 23 января 2016-го — политическим секретарём HCSP, затем, после отставки 16 февраля Милька, стал исполняющим обязанности президента. Проводил совместные акции с венгерской ультраправой партией "Йоббик", марши молодчиков в чёрной форме со стилизованными немецкими орлами и т.п. Обратим внимание на символику организаций, нанесённую на баннер "Вы — наша гордость, спасибо вам", который Чирко со товарищи несли 16 апреля 2015 года по улицам Загреба.

На нём рядом с символикой полицейских (например, спецназа — с молниями на мече) и армейских подразделений (например, 1-й механизированной гвардейской бригады "Тигры"), участвовавших в войне с Югославией в 1991–1995 годах, присутствует символика Хорватских оборонительных сил (Hrvatske obrambene snage, HOS), сформированных в 1991 году ультраправой Хорватской партией права (Hrvatska stranka prava, HSP), также апеллирующей к наследию усташей.

Именно в ряды HOS в 1991 году вливались иностранные добровольцы-неонацисты, прибывавшие на войну с "сербами-коммунистами", о чём есть целый ряд свидетельств в иностранной прессе тех лет, включая заявления этих добровольцев в праворадикальных печатных изданиях. Это формирование в чёрной форме — аналог будущего "Азова", в который в 2014-м ехали на "расовую войну" праворадикалы из других стран — вызвало обеспокоенность даже у националистических властей Хорватии, вследствие чего два его командира были последовательно "случайно застрелены" на фронте (сначала в Хорватии, затем в Боснии) хорватскими солдатами, а части HOS "добровольно-принудительно" влиты в ряды армии, как недавно украинские добробаты.

Что, впрочем, и неудивительно: в 2012 году HSP и HCSP подписали соглашение о создании "блока правашей" на выборах, среди прочих ультраправых подпись под ним поставил и Чирко.

Однако, возглавив в 2016-м HCSP, Чирко, опиравшийся на представителей молодёжного отделения, в итоге так и не смог взять в свои руки управление партией вследствие сопротивления "стариков" в её руководстве и 1 июля 2016-го заявил об уходе из неё. На своём сайте он опубликовал статью, где заявлял, что "основная проблема в том, что состоящие в HCSP люди не заинтересованы в политических борцах за успех идей", что это всего лишь "клуб любителей истории", чем и объясняются крайне низкие результаты партии на выборах, хотя "он знает очень много дельных молодых людей, занимающих крайне правую политическую ориентацию".

— Мы — агенты перемен и борьбы за хорватскую национальную идею, — заявил Чирко в завершении своей статьи. — Именно потому, что мы молоды, нам и нести ответственность за эту идею, потому что только мы, молодые люди, можем быть её лидерами. Старшее поколение, к сожалению, не оправдало доверия по этому вопросу, особенно "праваши" (то есть HCSP. — Прим. Лайфа).

Ещё находясь на посту и.о. главы HCSP, Чирко опубликовал 16 марта 2016 года на сайте партии статью о том, что хорватским националистам "необходимо и очень важно сотрудничество с аналогичными политическими силами, особенно из стран, простирающихся в регионе Балтийского, Адриатического и Чёрного морей, из-за нашего сходства и позиции, с которой мы будем вместе и бороться за Европу суверенных и свободных европейских стран". Термин про "свободные страны" не должен вводить в заблуждение, ибо это калька идеологемы "Европы наций", введённой в 1960-е годы идеологом западноевропейских ультраправых Жаном Тириаром.

Созданная Чирко новая партия также сразу же заявила о желательности формирования союза восточноевропейских стран, карта которого повторяет азовские планы Балто-Черноморского союза, разве что из списка предлагаемых для включения в него стран исключены (вполне ожидаемо для хорватов) Сербия и Черногория, а также (почему-то) Македония и Австрия.

Судя по тому, что азовцы резко расширили название предлагаемого им союза государств, добавив в его название — да ещё и самым первым пунктом — "Адриатический", сотрудничество с хорватами для них действительно стратегически важно. Не только с Generacija Obnove, конечно. Большой интерес представляют иные националисты и ветераны югославской войны, которые пополняют в последнее время ряды "Азова" на восточном фронте, заявляя, что именно тут видят свой фронт войны за белую расу и свободную Европу.

— Сейчас ситуация поменялась. Сейчас идут словаки (судя по контексту, словенцы. — Прим. Лайфа) и хорваты в огромном количестве. Они воспринимают украинский конфликт как продолжение сербо-хорватского конфликта. Для них это война, которую они сами не закончили, — заявил 20 ноября 2016 года украинскому изданию "Апостроф" почётный (после избрания в Верховную раду) командир полка и вождь "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

Один из таких добровольцев — воевавший с начала 2015 года в "Азове" Денис Шелер — 2 января этого года сообщил о создании под Загребом некоего комплекса площадью 35 тыс. кв. м, организуемого ветеранами балканских войн из Ассоциации хорватских добровольцев Отечественной войны (Udruga Hrvatskih Dragovoljaca Domovinskog Rata) во главе с Драгутином Потурицей. Последний в 1991 году возглавлял добровольческий Загорский батальон (Zagorske bojne).

— Это действительно ассоциация добровольцев, они радикальнее просто ветеранов. У них даже эмблема "криптоусташеская": шаховница (геральдический щит в клетку. — Прим. Лайфа) начинается с белого квадрата, как в 1941–1945 годах у Независимого хорватского государства (аналогичный герб видим и на символике "правашей" выше. — Прим. Лайфа), нынешний герб Хорватии — с красного квадрата в левом верхнем углу, — сообщил Лайфу научный сотрудник Института славяноведения РАН, специалист по современной политической истории Балкан Георгий Энгельгардт. — Но структура эта вполне легальная, имеет поддержку властей. В общем, братья по разуму добробатов, и проблемы схожие (хотят полного уравнения в правах с украинским атошниками). Потурица был против вступления Хорватии в ЕС.

Подобный центр, как пишет Шелер, будет создаваться при поддержке украинских националистов, и помимо места встреч хорватских ветеранов станет площадкой для неких просветительских и спортивных мероприятий. То есть, вероятнее всего, будет заниматься пропагандой соответствующих идей среди местной молодёжи. А тут без помощи лидеров молодёжных правых движений вроде возглавляемых Чирко и Маричем, ранее засветившихся в поддержке ветеранов Отечественной войны (как принято называть в Хорватии конфликт 1991 года), не обойтись.

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