В Южной Корее девушек, которые сбежали из КНДР, превратили в звёзд реалити-шоу

Раньше Джу Чаньянг нужно было продавать сигареты и носки, чтобы скопить немного денег и сбежать от диктаторского режима Северной Кореи. Под страхом быть арестованной она преодолела более трёх тысяч километров через Китай, чтобы достигнуть безопасного места в Южной Корее. Сейчас тысячи поклонников толпятся на улицах Сеула, чтобы увидеть вживую героиню реалити-шоу с участием северокорейских перебежчиков.

15 жителей КНДР стали героями реалити-шоу "Спешу к тебе", в котором они рассказывают об ужасах прежней жизни, начиная от публичных казней и голода до еды и косметики Северной Кореи. Все они стали настоящими знаменитостями в Южной Корее.

AfterthemakeupforTVshow"Now on mywaytomeetyou#이만갑#이제만나러갑니다# #주찬양 Публикация от Chanyang-Ju주찬양 (@juchanyangpraise) Май 7 2015 в 9:51 PDT

Те, кто попал на это шоу, становятся довольно знаменитыми. Джу принимала участие в передаче с 2012 года и снялась более чем в ста эпизодах. Несмотря на известность, она считает себя обычной девушкой, притом даже недостаточно симпатичной для телевидения.

Я не считаю себя великой актрисой, мне приятно, что молодёжь Южной Кореи начала интересоваться жизнью в КНДР. Надеюсь, что когда-нибудь все поймут, что мы — один народ Джу Чаньянг

Ещё одна участница шоу, Ара Ким, училась в театральном колледже и была участницей секретной музыкальной труппы, которая выступала для Ким Чен Ына. Она до сих пор испытывает неловкость, когда своими выступлениями вызывает улыбку на лицах зрителей — так сильно воспитание, которое она получила в Северной Корее.

#한복 #김아라#이만갑촬영 #추석 #微博#화영한복 Публикация от Ara Kim金啊啦 (@kimarayo) Авг 28 2015 в 9:29 PDT

По сюжету шоу северокорейские красавицы рассказывают, как тяжело им жилось на родине, о том, что страна переживает настоящий бум на пластические операции, а мужчины бесполезны в разговорах с женщинами. Порой героини рассказывали не только о странных правилах поведения в обществе, но и о настоящих ужасах обычной жизни.

Так, участница Су Рейон рассказала, что, когда её мать умерла, им с братом пришлось нести тело, завёрнутое в одеяло вместо гроба, на гору, поскольку у них не было денег, чтобы устроить надлежащие похороны.

Когда умер Ким Ир Сен, его сын потратил миллионы долларов, чтобы построить мавзолей. У нас не было денег даже на обычный гроб. Это всё очень несправедливо Су Рейон