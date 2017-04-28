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Регион
Опубликовано 28 апреля 2017, 13:08

Активистка партии "Яблоко" получила химический ожог глаз и руки

Фото: &copy; РИА Новости / Максим Богодвид&nbsp;

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид 

Активистку Наталью Фёдорову доставили в больницу с химическим ожогом глаз и левой руки. Бригаду скорой помощи ей вызвали родные.

Наталья Фёдорова. Фото: yabloko.ru

Наталья Фёдорова. Фото: yabloko.ru

Нападение произошло на улице Профсоюзной в Москве. Злоумышленник стремительно скрылся после того, как облил Фёдорову химическим раствором. Женщина не успела разглядеть нападавшего.

Наталья Фёдорова, активистка района Черёмушки, впервые выступала на публичном митинге. Она рассказала о борьбе жителей своего дома против проекта многоэтажного магазина с подземной парковкой.

Фёдоровой регулярно звонят по телефону неизвестные лица с угрозами, а однажды её окно обстреляли из пневматического ружья. Полиция открыла уголовное дело, которое вскоре было закрыто.

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Шереметова Елена
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