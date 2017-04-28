Активистка партии "Яблоко" получила химический ожог глаз и руки
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Активистку Наталью Фёдорову доставили в больницу с химическим ожогом глаз и левой руки. Бригаду скорой помощи ей вызвали родные.
Наталья Фёдорова. Фото: yabloko.ru
Нападение произошло на улице Профсоюзной в Москве. Злоумышленник стремительно скрылся после того, как облил Фёдорову химическим раствором. Женщина не успела разглядеть нападавшего.
Наталья Фёдорова, активистка района Черёмушки, впервые выступала на публичном митинге. Она рассказала о борьбе жителей своего дома против проекта многоэтажного магазина с подземной парковкой.
Фёдоровой регулярно звонят по телефону неизвестные лица с угрозами, а однажды её окно обстреляли из пневматического ружья. Полиция открыла уголовное дело, которое вскоре было закрыто.