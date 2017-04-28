Черногорские парламентарии проголосовали за вступление в НАТО

Черногорский парламент проголосовал за вступление в Североатлантический альянс. "За" высказалось 46 человек из 81, сообщает RTCG.

Стоит отметить, что в этот момент в парламенте присутствовали президент Черногории Филип Вуянович и экс-премьер страны Мило Джуканович. По данным СМИ, они аплодисментами встретили решение парламентариев.