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Регион
Опубликовано 28 апреля 2017, 17:15

Черногорские парламентарии проголосовали за вступление в НАТО

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Черногорский парламент проголосовал за вступление в Североатлантический альянс. "За" высказалось 46 человек из 81, сообщает RTCG.

Стоит отметить, что в этот момент в парламенте присутствовали президент Черногории Филип Вуянович и экс-премьер страны Мило Джуканович. По данным СМИ, они аплодисментами встретили решение парламентариев.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что процесс включения новой страны планируется завершить к концу июня.

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Янковская Ольга
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