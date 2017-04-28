Госдума РФ закрыла свой телеграм-канал, просуществовавший сутки

Канал нижней палаты Федерального собрания РФ был активен всего в течение суток. Редакция утверждает, что решение об удалении было принято, поскольку эксперимент по ведению этого аккаунта признан удачным.

Официальное представительство в мессенджере было зарегистрировано 12 апреля, первая информация на канале появилась 27 апреля. Всего администрация ресурса dumagov успела опубликовать восемь постов и набрать почти две с половиной тысячи фолловеров.

Скрин © L!FE

Ещё с утра 28 апреля ничто не предвещало беды: подписчикам пожелали доброго утра и рассказали о двух законопроектах, находящихся в работе у чиновников. Однако в 16:00 редакция объявила, что канал будет удалён через два часа.

Скрин © L!FE

"В нашей работе мы стараемся поддерживать общий тренд на открытость в работе парламента. Однако в "Телеграме" не предусмотрены комментарии. Для ГД, как публичного органа, обратная связь пользователей важнее всего", — говорится в заявлении авторов канала. Далее подписчиков призывают зафолловить аккаунты ГД РФ в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук", "Твиттер" и "Инстаграм".