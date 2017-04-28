МИД РФ о вступлении Черногории в НАТО: Не прислушались к голосу разума и совести

Российские дипломаты раскритиковали решение Парламента Черногории, проголосовавшего за вступление в Североатлантический альянс.

В МИД РФ выразили сожаление по поводу того, что руководство балканской республики и его "западные покровители" решили не прислушиваться к голосу "разума и совести" и организовать плебисцит по данному вопросу.

— Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путём голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учёта мнения народа страны — демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Российские власти предупредили, что игнорировать стратегические последствия этого шага они не могут. А потому в свете изменившейся внешнеполитической обстановки Россия оставляет за собой право принять меры по защите своих интересов и национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что черногорский парламент проголосовал за вступление в Североатлантический альянс. "За" высказалось 46 человек из 81.