МИД РФ о вступлении Черногории в НАТО: Не прислушались к голосу разума и совести
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Российские дипломаты раскритиковали решение Парламента Черногории, проголосовавшего за вступление в Североатлантический альянс.
В МИД РФ выразили сожаление по поводу того, что руководство балканской республики и его "западные покровители" решили не прислушиваться к голосу "разума и совести" и организовать плебисцит по данному вопросу.
— Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путём голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учёта мнения народа страны — демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Российские власти предупредили, что игнорировать стратегические последствия этого шага они не могут. А потому в свете изменившейся внешнеполитической обстановки Россия оставляет за собой право принять меры по защите своих интересов и национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что черногорский парламент проголосовал за вступление в Североатлантический альянс. "За" высказалось 46 человек из 81.
Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее анонсировал, что процесс включения новой страны планируется завершить к концу июня.