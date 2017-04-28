Волонтёры поддерживают её, как могут. В один из дней они нарядились в костюмы клоунов, вооружились шарами и показали ей несколько забавных движений. Смысл песни заключается в одной фразе: "Я хочу жить".

Кроме того, в школе, где учится Левиант, её объявили королевой школы. Корону, правда, вручать не стали. По словам руководства образовательного учреждения, в этом нет необходимости, так как корона даёт право быть "главной по школе" лишь на один год, а Дарли стала их героем на гораздо больший срок.