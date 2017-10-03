Бизнес с душком. Кто зарабатывает на туалетных революциях в Москве

Оглавление Дорогая нужда Хозяева туалетов засели на Сейшелах Второй акт комедии

У столичных властей появились очередные планы по "реновации" сети передвижных туалетов. Вместо печально известных "золотых" клозетов должны появиться кабинки с новой цветовой гаммой и оснащением. Всего в разных районах Москвы планируют установить 1090 новых кабинок, что может обойтись казне почти в 1 млрд рублей. Пока непонятно, кто получит крупный муниципальный заказ и на каких условиях. До этого на туалетных реформах зарабатывали фирмы, связанные с одним из бывших столичных чиновников, а ныне крупным девелопером Сергеем Гляделкиным. Несмотря на суды и скандалы, столичные власти упрямо отдают этим структурам новые многомиллионные контракты.

Дорогая нужда

История многострадальной сети мобильных туалетов в Москве тянется с 2011 года. Тогда ответственным за неё стал Департамент ЖКХ и благоустройства.

— Изначально власти планировали выделить на создание сети около 6,6 млрд рублей, но грянул кризис и от идеи финансировать проект за счёт бюджета пришлось отказаться, — рассказывает источник Лайфа, знакомый с ситуацией. В 2012-м департаменту ЖКХ было поручено подготовить документы для проведения конкурса на выбор инвесторов под проект. Документация включала в себя адреса и график размещения туалетных модулей.

В январе 2013 года был проведён конкурс. Инвесторами стали две компании — ООО "Комхоз-сервис" и "СТ.Консалтинг". По условиям контрактов, компании получили в аренду на 10 лет (до 2023 года) по 600 мест для размещения кабинок.

Планировалось, что за 10 лет аренды компании выплатят столичным властям порядка 200 млн рублей каждая. В свою очередь, инвесторы заработают на плате за пользование туалетами, а также на размещении рекламы на самих модулях.

Первая туалетная революция в Москве провалилась. Уже через полгода инвесторы поняли, что туалетная сеть убыточна, и продали свой бизнес. — Не было никакого контроля, поэтому зачастую по одному билету в кабинки заходили сразу несколько человек. Второй момент — рынок очень узкий, поэтому крупных рекламодателей не нашлось. Не разместишь же там рекламу шоколада, — объясняет Лайфу эксперт в области коммунального бизнеса Владимир Приоров.

Хозяева туалетов засели на Сейшелах

В 2013 году "СТ. Консалтинг" выкупил топ-менеджер ЗАО "УК Авеню менеджмент" Игорь Ткач, а "Комхоз-сервис" перешёл под контроль другого топ-менеджера этой же компании — Владимира Симоненкова. "УК Авеню менеджмент" принадлежит австрийской компании Avenue Osteuropa GmbH, которой руководит крупный российский девелопер Сергей Гляделкин. При бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове он возглавлял ГУП "Москва-центр", курировавшее городские инвестиционные проекты в строительной сфере.

В сентябре 2015 года следы собственников "Комхоз-сервис" и "СТ. Консалтинг" внезапно потерялись — они одновременно перешли под контроль двух офшорных фирм на Сейшельских островах. Это произошло после того, как департамент ЖКХ подал на обе компании в суд. Столичные власти потребовали разорвать контракт, погасить все долги по аренде, а также выплатить неустойку. Общая сумма — 184 млн рублей. В ответ компании выставили московским властям встречные иски об упущенной выгоде на 346 млн рублей.

Именно за время судебных разбирательств "золотые" туалеты пришли в негодность. Модули практически перестали обслуживаться. Автоматические туалетные модули быстро ломались и сдавались под натиском вандалов. Из-за отсутствия охраны в некоторых из них поселились бомжи.

В конце 2016-го столичным властям удалось добиться расторжения контракта.

Второй акт комедии

Новую попытку создать современную сеть общественных туалетов столичные власти предприняли уже в январе 2017-го — в преддверии ЧМ-2018. Тогда подконтрольное департаменту ЖКХ ГБУ "Доринвест" провело открытый аукцион на оказание санитарно-гигиенических услуг населению. Контракт на 693 млн рублей получил единственный участник аукциона — компания "ОРК". По условиям договора, фирма должна установить в разных районах столицы 300 новых модульных туалетов и обслуживать их вплоть до 2019 года.

Как выяснилось, за этой компанией стоят бизнесмены, которые уже участвовали в прежней туалетной эпопее.

Судя по базе СПАРК, компания "ОРК" была создана в 2015 году, но до этого ни разу не участвовала в конкурсах. Гендиректором же фирмы и её владельцем сейчас значится Борис Ермаков, который когда-то руководил "Комхоз-сервисом". Контактный телефон ОРК совпадает с телефоном "СТ. Консалтинг".

Примечательна ещё одна деталь. Для ранних проектов туалетные модули закупались у нескольких фирм на западе, в частности, на заводе "Евромодуль" в Сербии, по 30 тысяч евро за штуку. Однако с 2015 года модульные туалеты производят на одном из подмосковных предприятий, подконтрольном структурам "Авеню" девелопера Сергея Гляделкина.

На заводе Лайфу рассказали, что новые кабинки заказывает компания "ОРК". Однако глава последней Борис Ермаков опроверг эту информацию. По его словам, заказчиком выступает компания "Сантэкс", а ОРК лишь арендует у него кабинки. Владельцем "Сантэкса" значится всё тот же Владимир Симоненков, который ранее контролировал "Комхоз-сервис" и участвовал в первом этапе строительства сети туалетов в Москве.

О том, что новые многомиллионные контракты на организацию сети современных мобильных туалетов в Москве взяли фирмы, которые уже оскандалились раньше, столичные чиновники прекрасно знают. Однако городские власти вновь отдали муниципальные заказы своим давним оппонентам. Эксперты видят в этом возможный коррупционный интерес.