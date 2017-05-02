Объявлены системные требования Prey

Arkane Studios объявила системные требования для игры в новый шутер Prey. Демоверсия игры доступна только для PS4 и Xbox One, так что владельцам PC придётся проверять производительность своих систем только по этому списку требований.

Для игры в Prey понадобятся как минимум процессор Intel i5-2400 или AMD FX-8320, видеокарта GTX 660 2 ГБ или AMD Radeon 7850 2 ГБ и 8 ГБ свободного места на жёстком диске. Для комфортной игры нужны процессор Intel i7-2600K или AMD FX-8350, видеокарта GTX 970 4GB или AMD R9 290 4GB и 16 ГБ свободного места на жёстком диске.

Prey выйдет на PC, PS4 и Xbox One 5 мая этого года.