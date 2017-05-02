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Опубликовано 2 мая 2017, 08:00

Nintendo не будет на E3 2017

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Компания Nintendo подтвердила, что не планирует проводить пресс-конференцию на E3 2017.

Nintendo уже несколько лет обходила стороной крупнейшую игровую выставку E3. В этом году у компании также нет планов проводить конференцию в рамках мероприятия.

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Nintendo не приедет на E3 2017

Фото: © EAST NEWS

Во время недавнего финансового брифинга представители компании заявили, что не будут участвовать в E3 2017. У Nintendo есть свои планы на эти даты, но о них будет объявлено позже.

Поклонники компании подозревали, что в этом году Nintendo может приехать на E3, так как недавно выпустила новую консоль Switch, а E3 2017 была бы подходящим местом для крупных анонсов новых игр. Похоже, вместо этого компания проведёт очередную Direct — онлайн-презентацию, во время которой происходят все анонсы.

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Станислав Погорский
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