Nintendo не будет на E3 2017
Фото: © EAST NEWS
Компания Nintendo подтвердила, что не планирует проводить пресс-конференцию на E3 2017.
Nintendo уже несколько лет обходила стороной крупнейшую игровую выставку E3. В этом году у компании также нет планов проводить конференцию в рамках мероприятия.
Nintendo не приедет на E3 2017
Фото: © EAST NEWS
Во время недавнего финансового брифинга представители компании заявили, что не будут участвовать в E3 2017. У Nintendo есть свои планы на эти даты, но о них будет объявлено позже.
Поклонники компании подозревали, что в этом году Nintendo может приехать на E3, так как недавно выпустила новую консоль Switch, а E3 2017 была бы подходящим местом для крупных анонсов новых игр. Похоже, вместо этого компания проведёт очередную Direct — онлайн-презентацию, во время которой происходят все анонсы.