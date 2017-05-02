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Опубликовано 2 мая 2017, 09:27

Количество игроков Overwatch превысило 30 миллионов

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/PlayOverwatch

Скрин из видео © youtube.com/PlayOverwatch

Компания Blizzard сообщила, что в шутер Overwatch теперь играют более 30 миллионов пользователей.

Blizzard сообщила, что суммарное количество игроков в Overwatch на PC, PS4 и Xbox One превысило 30 миллионов. В это число входят и те, кто приобрёл игру сразу на нескольких платформах, например на PC и на консоли.

В январе этого года компания сообщала, что количество игроков составило 25 миллионов. Для достижения текущей отметки Overwatch понадобилось меньше 12 месяцев.

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В Overwatch играют более 30 миллионов человек

Скрин из видео © youtube.com/PlayOverwatch

Команда разработчиков продолжает активно поддерживать игру, выпуская новый контент. Так, сейчас в Overwatch доступно временное событие, в котором игроки дают отпор волнам противников-роботов, а в этом году игра получит три новые карты и несколько новых героев.

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Станислав Погорский
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