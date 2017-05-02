Количество игроков Overwatch превысило 30 миллионов

Компания Blizzard сообщила, что в шутер Overwatch теперь играют более 30 миллионов пользователей.

Blizzard сообщила, что суммарное количество игроков в Overwatch на PC, PS4 и Xbox One превысило 30 миллионов. В это число входят и те, кто приобрёл игру сразу на нескольких платформах, например на PC и на консоли.

More than 30 million players have charged into Overwatch!



Thanks for grouping up with us, heroes. We couldn't ask for a better team. pic.twitter.com/j2lRsUtpnd — Overwatch (@PlayOverwatch) 28 апреля 2017 г.

В январе этого года компания сообщала, что количество игроков составило 25 миллионов. Для достижения текущей отметки Overwatch понадобилось меньше 12 месяцев.

В Overwatch играют более 30 миллионов человек Скрин из видео © youtube.com/PlayOverwatch