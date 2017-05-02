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Опубликовано 2 мая 2017, 10:25

Nintendo продала более двух миллионов NES Classic Mini

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Продажи коллекционной ретро-консоли NES Classic Mini превысили отметку в два миллиона устройств.

По всему миру было продано 2,3 миллиона консолей NES Classic Mini от Nintendo всего за пять месяцев. Об этом рассказал президент компании Nintendo of America Реджи Фис-Эме.

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В мире продано 2,3 миллиона NES Classic Mini

Фото: © Nintendo

На данный момент Nintendo прекратила производство новых NES Classic Mini. Как сообщил Реджи, изначально компания планировала продавать устройство лишь на рождественских праздниках 2016 года, но увеличила партию из-за неожиданно высокого спроса.

По слухам, Nintendo уже занята разработкой SNES Classic Mini — уменьшенной версии второй консоли компании. Устройство может поступить в продажу в конце этого года.

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Станислав Погорский
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