Nintendo продала более двух миллионов NES Classic Mini

По всему миру было продано 2,3 миллиона консолей NES Classic Mini от Nintendo всего за пять месяцев. Об этом рассказал президент компании Nintendo of America Реджи Фис-Эме.

На данный момент Nintendo прекратила производство новых NES Classic Mini. Как сообщил Реджи, изначально компания планировала продавать устройство лишь на рождественских праздниках 2016 года, но увеличила партию из-за неожиданно высокого спроса.

По слухам, Nintendo уже занята разработкой SNES Classic Mini — уменьшенной версии второй консоли компании. Устройство может поступить в продажу в конце этого года.