Бывшие авторы Battlefield основали студию Fall Damage

Четверо ветеранов студии DICE, среди которых один из её основателей Маркус Нистром, основали студию в Стокгольме, Fall Damage. Кроме Нистрома в новой команде находятся Андерс Гилленберг, Микаэль Калмс и Дэн Вэйдерлинд. Ранее эти разработчики работали над сериями Battlefield и Star Wars: Battlefront.