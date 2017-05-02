Бывшие авторы Battlefield основали студию Fall Damage
Бывшие разработчики Battlefield из DICE основали собственную небольшую студию Fall Damage.
Фото: © Fall Damage
Четверо ветеранов студии DICE, среди которых один из её основателей Маркус Нистром, основали студию в Стокгольме, Fall Damage. Кроме Нистрома в новой команде находятся Андерс Гилленберг, Микаэль Калмс и Дэн Вэйдерлинд. Ранее эти разработчики работали над сериями Battlefield и Star Wars: Battlefront.
Выходцы из DICE основали собственную студию Fall Damage
Фото: © Fall Damage
Начальное финансирование студия получила от организации Goodbye Kansas Game Invest, которая тем самым приобрела небольшой пакет акций. Разработчики из Fall Damage сосредоточатся на создании игр, которые отвечают на запросы и желания игроков.