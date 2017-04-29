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Регион
Опубликовано 29 апреля 2017, 00:13

Алексей Пушков о вступлении Черногории в НАТО: Военного значения — ноль

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение парламента Черногории о вступлении страны в НАТО. По словам сенатора, военного значения от присоединения балканского государства к альянсу не будет никакого.

— Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы. Военного значения — ноль. Для народа — минус два процента ВВП, — написал Пушков в своём "твиттере".

Напомним, накануне 46 из 81 члена парламента Черногории проголосовали за вступление страны в НАТО. В МИД РФ заявили, что руководство страны, а также его западные покровители не прислушались к "голосу разума и совести".

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Елена Ситник
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