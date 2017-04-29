Алексей Пушков о вступлении Черногории в НАТО: Военного значения — ноль

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение парламента Черногории о вступлении страны в НАТО. По словам сенатора, военного значения от присоединения балканского государства к альянсу не будет никакого.

— Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы. Военного значения — ноль. Для народа — минус два процента ВВП, — написал Пушков в своём "твиттере".