СМИ обнародовали тип запущенной в КНДР ракеты
Фото: © REUTERS/Kim Hong-Ji
Южнокорейские специалисты сообщили тип выпущенной КНДР ракеты. Как сообщает Ренхап, в Южной Корее полагают, что снаряд был типа Scud ER, что означает увеличенную дальность полёта. Также не исключается версия того, что северокорейские военные испытали ракету средней дальности.
Напомним, сегодня появилась информация об очередном ракетном пуске в Северной Корее.
Предположительно, учения оказались неудачными и снаряд взорвался через несколько секунд после старта.