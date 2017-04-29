СМИ обнародовали тип запущенной в КНДР ракеты

Южнокорейские специалисты сообщили тип выпущенной КНДР ракеты. Как сообщает Ренхап, в Южной Корее полагают, что снаряд был типа Scud ER, что означает увеличенную дальность полёта. Также не исключается версия того, что северокорейские военные испытали ракету средней дальности.